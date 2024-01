Si bien todos los caminos conducen el exguardaparques Cruz Cárdenas, todavía no hay elementos suficientes como para hacerlo responsable a él y a su grupo pseudomapuche de la catástrofe ambiental que está ocurriendo en el Parque Nacional Los Alerces. “Sabemos que tiene dos procesamientos por hechos similares pero yo no lo denuncié ante el juez Guido Otranto. Si estimo que puede venir por ese lado este incendio intencional que ya está destruyendo un tejido natural que va a ser difícil recomponer, al menos, en años”.

“Hoy mismo me voy a comunicar con el juez para saber cómo está la causa. Nadie se puede hacer el distraído en esto. Y cómo gobernador quiero que se aclare lo más rápido posible. No podemos permitir que destruyan nuestra naturaleza que es lo más rico que tenemos. Ya dije que los responsables la van a pagar. Y sigo pensando eso” le dijo a Red43 hoy martes temprano el gobernador de la provincia Ignacio “Nacho” Torres. También desmintió que haya denunciado a Cruz Cárdenas. “No di nombres al juez. Sólo me presenté como querellante. Se de los antecedentes de este sujeto y que tiene dos procesamientos por hechos similares. Pero la justicia es la que tiene el rol de investigar y nosotros lo respetamos”, agregó el primer mandatario en la charla con este medio.

Cruz Cárdenas es un exbrigadista y guardaparques que trabajó en el parque nacional hoy afectado por los incendios. Tiene dos procesamientos. El primero por un incendio que consumió 1.400 hectáreas en 2020. Estuvo varios días prófugo hasta que la justicia logró detenerlo. Los incendios fueron a principios en febrero. Cuando fue detenido, un grupo de autodenominados mapuches se hizo presente para protestar frente al Juzgado Federal de Esquel. También recibió cierta protección de funcionarios del anterior gobierno nacional.

Al año siguiente fue protagonista principal e impulsor de la toma de viviendas de guardaparques de Los Alerces en el marco de una disputa que algunos integrantes del lof Paillako mantiene con la entidad para “recuperar tierras que fueron robadas a sus ancestros por el Estado argentino”. También fue acusado por la justicia de atacar a piedrazos un vehículo de Parques Nacionales y de cortar rutas. Son las dos causas de sus procesamientos.

Está claro que el lof al que pertenece Cárdenas utiliza los mismos argumentos que la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que lidera el detenido Facundo Jones Huala utilizando “visiones” de la autodenominada “machi” capaz de soñar en qué lugar vivieron sus antecesores y provocar su toma como ocurre en cercanías de El Maitén desde hace varios años. Como se sabe, Jones Huala está detenido en Chile después de haberse fugado y cruzado la frontera hacia la Argentina. Fue detenido en El Bolsón porque lo denunció una mujer al encontrarlo en el patio de su casa. Estaba ebrio y vestido de mujer. Hace unos meses fue extraditado para que complete su condena.

Lo cierto es que una parte importante del Parque Nacional Los Alerces sigue ardiendo. Todos ven en esta situación una copia extendida de lo que pasó en Villa Mascardi donde además de bosques, se destruyeron viviendas y complejos turísticos todo en nombre de “las tierras robadas”. El Parque Nacional los Alerces es una de las bellezas naturales más importantes de nuestra provincia. Este incendio no solo perjudica la presencia de turistas en plena temporada sino que provocará además un desastre ambiental y paisajístico de imprevisibles dimensiones. Es hora que quienes lo han iniciado paguen caro lo que hicieron. De otra manera, todo seguirá igual. Depende del juez Guido Otranto en cuyas decisiones descansa la esperanza de toda la comunidad de hacer justicia. “Que nadie se haga el boludo”, se escuchó decir en el entorno del gobernador Torres.

No quedó bien claro quién era el destinatario de la frase.

C.G.