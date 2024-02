José Luis Punta, ministro de Educación de la provincia, planteó el panorama con el cual se encontró al asumir al frente de la cartera y en este sentido subrayó la importancia de trabajar en pos de una mejora de sistema, enfatizando que "todos por la educación, juntos por la educación no es solo un eslogan, es el convencimiento de este Gobierno". Además dio datos preocupantes.

Por ejemplo y frente a este escenario, el Ministro subrayó que "tenemos que cambiar", al tiempo que detalló que por los datos relevados "el 43% de los chicos después de 3er grado no pueden leer y escribir bien", advirtiendo además que esta situación dificulta el proceso de aprendizaje posterior, porque "eso se arrastra, porque no se pueden aprender o no se puede trabajar en la construcción de aprendizaje de manera importante de 3ro a 6to".

Punta sumó que estas dificultades "generan cuestiones en el Secundario", tanto así que "la mitad no termina el Secundario, no lo termina o no lo termina a tiempo", detalló, expresando que "cuando se van de la escuela la sociedad los pierde del radar, eso es lo que pasa".

"Intentamos y las escuelas intentarán solucionar los problemas por los cuales se van de la escuela, las cuestiones internas de la escuela las tenemos que resolver nosotros", sentenció, subrayando que "hay muchos que se van porque no pueden aprender".

Consultado respecto a cómo se llegó a esta situación, el titular de la cartera educativa evitó atribuir responsabilidades exclusivamente a las medidas de fuerza de los gremios, "no vamos a decir que tiene la culpa el paro, creo que tiene un montón de causas".

Fue ante este panorama que planteó como desafíos "mejorar la capacitación, la contención en la secundaria, el vínculo con el mundo del trabajo, con el mundo institucional, las transiciones de niveles; eso nos ocupa y tenemos el plan y las políticas para hacerlo", manifestó finalmente..