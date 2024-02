Investigadores de la UNPSJB, Universidad del Sur, Southern University of Science and Technology (SUSTech) de China y Universidad de Twente situada en los Países Bajos, estudiarán la corteza de la Patagonia y la sismicidad de esta región mediante la instalación de 40 sismógrafos en Chubut y Santa Cruz.

Mediante el proyecto científico de gran escala se busca conocer en detalle la estructura de la corteza de la Patagonia y estudiar la sismicidad de la región. Para ello, se instalarán 40 sismógrafos ubicados en distintos puntos del territorio de las provincias del Chubut y de Santa Cruz. Entre las localidades chubutenses en las que se instalarán se mencionan las localidades de Gastre, Los Altares, Ricardo Rojas, Dique Florentino Ameghino, Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Cushamen, Aldea Sepaucal, Colan Conhué, Lago Fontana, Río Pico, Esquel, Camarones, entre otras poblados y estancias de la provincia. Mientras que, en la provincia de Santa Cruz, los sismógrafos se ubicarán en Los Antiguos, Las Heras, Gobernador Gregores, Calafate, El Chaltén, Río Gallegos, Puerto San Julián, Esperanza, Tres Lagos, Lago Posadas, entre otras. Asimismo, algunos instrumentos se ubicarán en estancias y empresas de la región.

Una vez instalados, los sismógrafos estará en funcionamiento por un lapso de un año y medio. Durante ese período, se podrán registrar todas aquellas vibraciones naturales (sismos) que afecten la región, la mayoría de los cuales son imperceptibles para el ser humano. De esta manera, se tendrá un registro detallado de la actividad sísmica de cada sector, así como la magnitud, la intensidad y la frecuencia de los sismos. Asimismo, luego del procesamiento de los datos, la información obtenida permitirá obtener un modelo tridimensional de la corteza y de parte del manto de la Patagonia, lo cual, entre otras cosas, ayudará a determinar la ubicación de grandes fallas geológicas.

El equipo de científico argentino está dirigido y coordinado por el profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la UNPSJB, el Dr. César Navarrete, quien es además investigador del CONICET y director del LaPPeT. Participan de este equipo docentes e investigadores de la UNPSJB y de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca), entre quienes se mencionan a las doctoras Gabriela Massaferro, Verónica Bouhier, Celeste D´Annuncio y Agustina Cocola, y los geólogos Maximiliano Pérez Frasette y Mauro Valle. Asimismo, múltiples estudiantes de la carrera de geología de la UNPSJB colaboran del proyecto.



El equipo científico extranjero está compuesto por los doctores Guo Zhen e Ingjie Yang de la Southern University of Science and Technology (SUSTech) de China, y por los doctores Mark van der Meide y Juan Carlos Afonso, quien es además el ideador y coordinador general del proyecto. Juan Carlos Afonso, es egresado de la carrera de Geología de la FCNyCS-UNPSJB y actualmente se desempeña como geofísico teórico y geodinámico de la Facultad de Ciencias de la Geoinformación y Observación de la Tierra (ITC) de la Universidad de Twente situada en los Países Bajos.

Tecnología

El Dr. César Navarrete, brindó detalles del trabajo a desarrollar y señaló que los sismógrafos son provistos por la entidad China, lugar en el cual se llevará a cabo el procesamiento de los datos. La instalación de los sismógrafos se hará entre abril y mayo de 2024. No obstante, se espera la llegada de los investigadores chinos y de sus pares de países bajos en enero, quienes junto a parte del equipo local recorrerán la Patagonia para ultimar detalles en lo que respecta a la ubicación de los instrumentos.

Navarrete agregó al respecto: “Ya hemos establecido un acuerdo con autoridades de algunas de las localidades en las que se instalarán, como así también con estancieros; sin embargo, aún nos resta continuar con esta tarea y acordar con intendentes, jefes comunales y dueños de estancias”. Asimismo, el investigador destaca que estos instrumentos no representan ningún riesgo de contaminación ni de ningún otro tipo, ya que son instrumentos pasivos que no emiten ningún tipo de onda o radiación. Son aparatos que van enterrados y que simplemente constan internamente de sensores que registran vibraciones”.



Sismicidad en Patagonia

Cabe señalar que, en el último siglo, se han registrado múltiples eventos sísmicos en las provincias del Chubut y Santa Cruz, destacándose los movimientos acontecidos en zonas cercanas a Esquel y Trevelin, como así también en sectores ubicados entre Gualjaina y Piedra Parada. Asimismo, son recurrentes los sismos en la ciudad de El Calafate y alrededores, como así también en sectores ubicados a unos 80 kilómetros al este de esta localidad. El último evento registrado en Santa Cruz tuvo lugar en la localidad de Las Heras en el año 2019, el cual tuvo una magnitud de 4,9 en la escala de Richter y tomó totalmente por sorpresa a los habitantes de la región y a la comunidad científica.

Por último, se destaca que conocer la actividad sísmica puede contribuir a elaborar planes de ordenamiento territorial y normas de construcción sismorresistentes en los casos en que sea necesario.

M.C.