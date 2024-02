En diálogo con Red43, Agüero destacó que el gremio está compuesto por los conductores de locomotora y ayudantes de locomotora, y que están enfrentando serias dificultades en cuanto a su salario y condiciones laborales.

"El paro es por una recomposición salarial, nosotros estamos perdiendo mucho de nuestro salario. Hemos tenido un aumento del 10% desde diciembre, cuando la inflación es del 80% o más. Estamos reclamando una recomposición del salario perdido", afirmó Agüero.

El delegado gremial explicó que el reclamo es a nivel nacional y que, en la provincia, la negociación se realiza a través de La Fraternidad. "Hemos tenido un aumento del 30% en tres tramos, pero seguimos negociando para incrementar el salario", añadió.

Además de la recomposición salarial, Agüero señaló que el reclamo también incluye incumplimientos por parte de la Provincia. "Hemos firmado acuerdos en paritarias que no se han cumplido. Hay compañeros que deberían haber pasado a planta permanente y no lo han hecho. También hay conductores que no están recibiendo la diferencia de categoría que les corresponde", explicó.

Agüero destacó la importancia de resolver estos problemas pendientes, especialmente aquellos relacionados con contratos y condiciones laborales. "Hemos capacitado a personas que deberían haber sido contratadas y no lo han hecho. La Provincia no está cumpliendo con su parte", agregó.

Ante la falta de respuestas por parte del Ministerio, Agüero expresó cierta desconfianza y esperanza a la vez. "Espero que esta gestión nos dé la solución que necesitamos, porque lo que estamos reclamando ya está firmado y homologado. Nosotros estamos esperando que nos convoquen y que cumplan con lo acordado", concluyó.

O.P