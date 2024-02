En Esquel se lleva adelante otro año mas la campaña "Vamos a la Escuela" que busca padrinos para acompañar a los niños a reunir los materiales para el comienzo de las clases.

En este sentido, una de las organizadoras, Silvana Manosalva, dialogó con Red43 sobre la iniciativa e instó a los vecinos a colaborar ante la gran demanda que tienen este 2024.

Manosalva relató que al día de hoy son pocas las personas que se acercaron para apadrinar a algún chico en la escuela "y precisamos mayor cantidad".

Y explicó que: "Se entiende que por el contexto económico quizás hay personas que no puedn donar un kit escolar completo, pero colaborando con algo podemos hacerlo entre todos".

Vale mencionar que hay cerca de 90 chicos para apadrinar, "hasta el momento solo tenemos 40 padrinos, nos quedan muchos aún y hay lista de espera", expresó Manosalva.

Por último, sostuvo que ante la problematica economica y social "no queremos llegar a que los chicos no vayan a la escuela por no tener los útiles y para eso tenemos que juntar fuerza entre todos".

Quieren quieran colaborar pueden comunicarse al teléfono 2945 684293

M.M