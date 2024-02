El Intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, fue uno de los primeros en dejar su apoyo explícito al Gobernador Ignacio Torres, ante el recorte de Nación de fondos coparticipables para la Provincia. Y fue tajante: “si se trata de defender a los vecinos de Chubut, vamos a estar siempre todos juntos

“Creo que es un momento muy complejo el que atraviesa nuestro país, y Chubut no está al margen, como tampoco lo está Madryn. Desde Nación intentan mostrar un ‘ajuste’ y plantean que la casta esto, que la casta lo otro, y la verdad lo que se ve es más de lo mismo. Hoy el presidente está rodeado de funcionarios que son parte importantísima de la famosa ‘casta’ de nuestro país, y así es difícil vender una imagen positiva a la gente. Además el mismo Milei dijo que no hay forma de tener buenas resultados, si se trabaja con los mismos de siempre. Y yo lo que veo, es que están los mismos que estaban en el último gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019. Debería servirle de aprendizaje su propia frase”, opinó el Intendente Gustavo Sastre, al ser consultado sobre la situación política actual del país. “Ajustar, hay que ajustar casi siempre, es cierto, el tema es que hoy el ajuste lo está pagando la gente, entonces se vuelve una gestión muy difícil de defender, contraria a lo que se planteó en campaña, que el ajuste lo iba a pagar la casta. Eso no está sucediendo bajo ningún punto de vista”, dijo Sastre.

Citando el ejemplo de la ciudad que conduce, el Jefe Comunal admitió que “Madryn tiene hoy un porcentaje de empleados municipales que está por debajo de lo que nos permite la Carta Orgánica. En ese sentido no tenemos inconvenientes. Pero la ciudad crece a pasos agigantados, y el número de agentes municipales muchas veces se ve superado por la cantidad de habitantes y por los requerimientos de los vecinos. Si nosotros cobráramos la Coparticipación que nos corresponde y que se nos liquida mal hace más de 30 años, la historia sería diferente. Pero son temas que hemos hablado con el Gobernador, y que están encaminados para que la ciudad perciba los fondos que tiene que percibir debido a la cantidad de habitantes que tiene”.

“EL VECINO ESTÁ POR ENCIMA”

“Tenemos muy buen diálogo con el Gobernador Torres. Yo el tema de la Coparticipación que Madryn no recibe, se lo plantee cuando fui reelecto, y cuando él ganó la Gobernación. Y me dijo ‘sé que tenés razón, entiendo la situación de Madryn con esos fondos, y vamos a hacer todo lo que se pueda para revertirlo’. Hoy la realidad es que cada uno está con sus temas, y no hemos abordado nuevamente esa charla. Nos vimos, pero siempre convocados por alguna otra cuestión, como fue la pesca. Lo hablaremos cuando tenga que ser. Hoy está ocupado con cuestiones que tienen que ver con todo el suelo provincial, y con la defensa de los derechos de cada chubutense”, dijo.

Y admitió que “nosotros nunca hemos sido de plantar banderas partidarias. Somos Justicialistas y lo militamos con Ricardo (Sastre) desde que tenemos uso de razón. Pero la realidad es que nunca tuvimos más o menos diálogo con alguien, dependiendo de esas banderas. Siempre pusimos por encima a los vecinos de la ciudad, y creo que la gran mayoría también lo entendió de esa forma. Recordemos nada más cómo era el Gobierno y la oposición en el primer mandato de Ricardo como intendente, y cómo estamos ahora. Creo que todos entendieron que más allá de las banderas políticas o partidarias, debemos trabajar para mejorarle la vida al vecino. A nosotros nos votaron para eso, y a la oposición también. La meta es la misma”.

TODOS JUNTOS

En ese mismo sentido, pero ampliando la proyección, Sastre explica que “lo mismo está sucediendo en la provincia, y lo lógico es que estemos todos juntos para defender los derechos de cada uno de los vecinos de Chubut”.

El Intendente fue uno de los primeros de la provincia en marcar posición y apoyar al Gobernador Torres en este cruce que hubo con Nación por los fondos coparticipables que el Gobierno Central no le dio a Chubut.

“Yo no me voy a esconder atrás de nadie. Si el Gobernador sale a defender lo que le corresponde a los chubutenses, nosotros vamos a estar en ese frente de batalla apoyando y acompañando. Entre todos tenemos que ayudar a que ningún pueblo de la provincia se vea perjudicado por la no llegada de estos fondos”, dice Gustavo Sastre.

M.M