Graciela Jara, madre de Héctor Fernando, expresó sus sentimientos en un día que describió como "duro pero feliz". "Ahora salió Justicia", afirmó Jara.

Por su parte, Paola Villarroel, hermana mayor de la víctima, compartió su gratitud por el apoyo continuo que recibieron durante este doloroso proceso. "Estamos muy contentos de que siempre nos acompañó en todo este dolor que venimos sufriendo. Estamos satisfechos con la pena que le dieron, con el veredicto de homicidio simple".

La familia ahora espera el siguiente capítulo en este proceso legal. "Ahora tenemos que esperar hasta la otra semana, aproximadamente 5 días, para ver si hay nueva presentación de pruebas y para que el juez dicte la pena", explicó Paola. La pena por homicidio simple tiene una escala de 8 a 16 años de prisión, y la familia anhela que se imponga la pena máxima posible.

"Rogamos a Dios que le den la máxima que se pueda. Nada nos va a devolver la vida de mi hermano, pero con la pena máxima que le den, vamos a tener un poquito de paz, y que mi hermanito descanse en paz", agregó la hermana de Cobi, destacando la importancia de que sus sobrinos vean que la familia luchó incansablemente por Justicia.

La semana del juicio fue particularmente difícil para la familia, enfrentándose al asesino de Cobi. "No es fácil estar en un juicio. La verdad que no es fácil tener al asesino enfrente, no es fácil tenerlo ahí al lado", expresó Paola. Sin embargo, agradecieron el apoyo incondicional de vecinos y amigos. "Agradecemos el apoyo de todos, de siempre", concluyó la hermana de la víctima, resaltando la solidaridad presente en cada marcha y acto de apoyo durante este doloroso proceso.

