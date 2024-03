Según se pudo saber en ámbitos del gobierno Eugenio Kramer presentó su dimisión al cargo de Secretario de Energía de la Provincia. Ocurre luego que esta misma semana el gobernador Ignacio Torres indicara en declaraciones radiales que “va a haber un cambio, que no es ministerial, que es una Secretaría porque no se cumplieron con los objetivos que se habían establecido desde el primer día de la gestión”.

A partir de esas manifestaciones del mandatario, corrieron varias especulaciones y más de un integrante del gabinete provincial se mostró sorprendido y atento a que se oficialice la información. Ahora, el alejamiento está confirmado.

Cabe recordar que el ahora ex secretario de Energía de la Provincia, había tenido continuidad en el Gobierno desde la anterior gestión encabezada por Mariano Arcioni. Sin embargo, el área que conducía, recientemente había pasado a depender de Infraestructura, como era antes, y ya no de la cartera de Hidrocarburos como se había definido al inicio de la nueva gestión con la modificación de la Ley de Ministerios. Esto no habría sido del agrado de Kramer.

El licenciado Eugenio Kramer había tenido relevancia durante la anterior gestión y supo mantener buen diálogo con el gremio de mayor incidencia en el área de Energía y de Servicios Públicos, es decir Luz y Fuerza. Su salida fue decisión directa del Gobernador de la Provincia, quien pretende otro dinamismo, sobre todo atento a que se comenzará a trabajar en la creación de una Empresa Patagónica de Energía. Además, la relación del gobernador con el gremio no pasa por su mejor momento, según aseguran aunque por motivos ajenos a la cuestión sindical. Habrá que esperar novedades.