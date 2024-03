El concejal de Juntos por el Cambio, Rafael Crea, utilizó su hora de preferencia para referirse al Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia.

"El 24 de marzo me parece es un día para recordar a todas las victimas del terrorismo de Estado de ese golpe tan cruel y sangriento", expresó Crea y señaló que espera que "nunca más tengamos un gobierno de facto en la Argentina".

Crea hizo hincapié en las víctimas del terrorismo de Estado y destacó: "gracias a ellos podemos estar reunidos acá, escucharnos, debatir, votar cada dos años, expresarnos libremente. Sempre le tenemos que llevar presente hasta el futuro con memoria, verdad y justicia".

Asimismo, Crea consideró: "Tampoco hay que banalizar a la dictadura militar. Escucho a concejales comparan gobiernos democráticos, como el gobierno actual de Milei o el gobierno del ex presidente Macri. Me parece una falta de respeto a las víctimas de terrorismo de Estado".



"No saben y no conocen lo que se vivían en esos años. Hablan con total liviandad que un gobierno electo, como el de Milei, se asimila a una dictadura militar me parece una falta de respeto", puntualizó.

E.H