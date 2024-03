En conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que la medida no es puntualmente por la jornada del Día Internacional de la Mujer sino que es una decisión para cada protesta.

“Quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día. Pero eso no es por el Día de la Mujer, fue siempre así. Desde el primer paro anunciamos que al empleado que no trabaje se le descuenta el día,” anunció este jueves por la mañana desde Casa Rosada.

Este viernes 8 de marzo están previstas una serie de movilizaciones en las principales ciudades del país, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Hay provincias y municipios, que han decretado asueto administrativo para garantizar la participación en las actividades previstas.

Sin embargo, el gobierno nacional ratificó su decisión de no avalar este tipo de movilizaciones, más allá del motivo de las mismas.