En la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante, el concejal Martín Escalona expuso la situación de los comedores sociales, mostrando públicamente los suministros recibidos por estos establecimientos para un mes de funcionamiento.

Luego del discurso del edil de Unión por la Patria, la concejal Paula Daher manifestó: "Quisiera aclarar por el show que nos brindó el concejal con respecto a los comedores. Le diría que el que está faltando la verdad es él, aprendió de la ex presidenta. El 22 de febrero sale una noticia en Infobae que ahora Argentina va a tener que pagar 337 millones de dólares a Londres, por distorsionar los datos del Indec, nos acusan de mentirosos".

Daher señaló: "Tengo la nota de pedido N° 00380 para los comedores Matadero, Los Sauces, Bellavista, Don Bosco y Chanico Navarro con un total de $2.870.700 en gastos en verduras y carne". Al mismo tiempo, indicó: "Tengo las órdenes de entrega del comedor Chanico Navarro donde Desarrollo Humano entregó 72 kilos de carne picada, 44 kilos de pulpa, con la firma de Casatti".

"Me parece importante aclarar que no es solamente un par de paquetes de fideos, sino que está documentado las notas de pedido de todo lo que se compró y entregó", remarcó y agregó: "Hablé con el secretario Larregui, quien luego de haberse constituido la Comisión de Promoción Social, se comprometió a realizar visitas y tener acompañamiento a los comedores. Me informa que ya están conformando los listados con personal de la secretaría, y que el próximo jueves se va a dictar un taller de buenas prácticas con una nutricionista y una tallerista en el barrio Matadero".

Con respecto a esto, el concejal Escalona respondió: "No están entregando copia de lo recibido a las vecinalistas. La información que tenés, que se la pedimos a Pablo el día de la comisión, es información que la necesitamos todo el concejo, no solo el oficialismo. Esto no es una escribanía, es una casa donde debatimos los diez concejales y concejalas".

E.H