En la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni, se aseguró que la modificación del piso del Impuesto a Ganancias no está definido y que "va a tener que ser un punto de encuentro con los gobernadores".

Adorni brindó declaraciones sobre el tributo tras la reunión entre funcionarios del Ejecutivo y gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC), que se llevó a cabo ayer jueves.

Allí afirmó que todavía no está definido el piso del impuesto a las Ganancias. Las declaraciones surgen después de una falta de acuerdo con los mandatarios provinciales, quienes no aceptan el ajuste que lleva el piso de Ganancias a $1.2 millones.

"Cualquier número de piso de Ganancias que he leído en los diferentes portales y medios son inexactos, porque eso no está definido. Por supuesto que se va a definir en breve, pero todos los números que vi yo no condicen con la situación actual del debate. Esas informaciones son inexactas", expresó.

Desde hace semanas que el Gobierno manifestó su intención de actualizar el piso del impuesto a las Ganancias. Si bien intentan imponer la cifra en $1.2 millones, los mandatarios no dan el brazo a torcer y pretenden acordar un número mayor.

