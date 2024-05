Unos 50 vecinos de Ñorquinco y toda la zona rural que comprende ocho parajes, se reunieron frente a la sede local del Correo Argentino para realizar un abrazo simbólico en protesta ante la posibilidad de que el estado nacional cierre también esta sucursal.

Al frente del reclamo estaba el intendente de la localidad, Miguel Cuminao, quien sostuvo que se están haciendo todas las gestiones pertinentes para poder mantener este servicio activo no solo por los vecinos de Ñorquincó sino también por todos los de la zona que incluye hasta Río Chico y Mamuel Choique.

Entre los distintos testimonios logrados donde se destacan vecinos algunos con movilidad reducidas otros con los achaques de la vida sobre los ojos, se destaca el testimonio de Donacita, quien es una vecina de El Portezuelo, un paraje muy distante de la localidad que muchas veces, ante la falta de dinero para contratar un remís, llega al correo de a caballo. Cuenta que tarda 3 horas y media y que en algunos tramos puede ir al galope así ahorra un poco de tiempo: “Yo soy de arroyo el portezuelo, de acá unos 30 kilómetros. Nos están cerrando las puertas a todos los jubilados, pensionados porque con lo que cobramos no nos alcanza para andar en un remis”, cuenta la mujer que tiene que realizar un periplo de 30 km para llegar al correo y cobrar una pensión, que de otra manera ir a cobrarla a El Bolsón insumiría primero llegar a Ñorquinco, luego alquilar un vehículo que le cobraría cerca de $100,000 para ir a cobrar una jubilación que en el mejor de los casos sería de 200,000; "Me quedarían tan solo $100,000 para comprar los remedios pagar los impuestos y comer".

En otro punto, los colegas de NoticiasDelBolsón también dialogaron con Lorenza, otra vecina de la localidad de Ñorquinco, quien aseguró que “no está viniendo más el PAMI tampoco desde hace un par de meses; no viene más el Anses; entonces cada trámite que tenemos que hacer hay que viajar a El Bolsón, hacer 100 km, contratar un remís y gastar la plata que no tenemos para hacer un trámite en la obra social o consultar alguna situación por el cobro de Anses”.

Mensaje al presidente

Lorenza también aprovechó la oportunidad para brindarle una invitación muy especial, con mucha altura, pero con mucha certeza al presidente de todos los argentinos, Javier Milei: “Le diría que piense un poco en la gente que vive acá en el sur, en la Patagonia, que esto no es fácil y menos con poco recurso. Y me gustaría preguntarle a él, si tuviera que estar en una semana acá viviendo en un lugar donde está el frío y sin gas, por ahí que no tiene luz, en fin que le faltara la comida o que le hiciera falta un medicamento y no lo tenga, tiene que ir a El Bolsón y sin movilidad y esas cosas, a ver ¿Qué haría el presidente Milei eh?, le pido que mire un poquito para la Patagonia señor presidente”.