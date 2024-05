El Senado de la Nación continúa debatiendo la denominada ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Este miércoles se realizó la reunión de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales. Participaron trabajadores del sector audiovisual y continuaron las demandas de los distintos bloques: senadores piden decenas de reformas e inclusiones para apoyar el proyecto. El oficialismo convocó a un cuarto intermedio hasta este jueves a la tarde.

Sin la posibilidad de concretar acuerdos ni dictamen en la Cámara Alta, el Gobierno nacional continúa negociando para aprobar su principal iniciativa de reformas en el Senado de la Nación, donde la posición del peronismo (cuenta con 33 legisladores, a 4 del quórum) lo obliga a realizar concesiones a la redacción original para alcanzar mayores apoyos.

"Estamos laburando para sacar todo con el mayor consenso posible en el menor tiempo", le expresaron a Ámbito Financiero, representantes del oficialismo en la Cámara Alta, que saben que los senadores patagónicos plantean modificaciones sensibles a la ley Bases.

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) es uno de los puntos más cuestionados y sobre el que el Gobierno estaría dispuesto a realizar modificaciones, como en el artículo que refiere a la importación de bienes de capital usados libre de aranceles.

Otros apartados conflictivos son la presencia de familiares entre los sujetos habilitados a acceder al Blanqueo de Capitales; la quita del monotributo social; el cierre de organismos descentralizados de ciencia y tecnología; y las privatizaciones de compañías del Estado (Correo Argentino, Radio Nacional y Aerolíneas Argentinas).

Luego de la convocatoria al actor Jorge Marrale y al productor Guillermo Tello, representantes del sector productivo audiovisual, los senadores debatieron al respecto del contenido y fueron enumerando las reformas y las inclusiones a la redacción original de la ley Bases. Alejandra Vigo, Martín Lousteau,

Alejandra Vigo y Edith Terenzi, entre otros, fueron algunos de los legisladores de distintos bloques que pidieron decenas de modificaciones: incluso, sobre el cierre de la reunión, el oficialista Juan Carlos Pagotto sumó una observación al RIGI.

Uno de las intervenciones más críticas la realizó Martín Doñate (Unión por la Patria): "Le están por votar facultades extraordinarias a un presidente que les dice: 'Hagan lo que quieran, pero yo les veto lo que necesito'. Y se mandan a guardar, ratas. Eso estamos aceptando; nosotros no lo vamos a aceptar y mi provincia de Río Negro tampoco, al menos en mi representación". "El Presidente no está a la altura de la circunstancias, porque no conoce el país y no conoce el interior", agregó el rionegrino.

Tras el listado de solicitudes, el presidente provisional del Senado, el puntano Bartolomé Abdala, convocó a un cuarto intermedio por tiempo intederminado pero explicó que el jueves el oficialismo podría presentar un texto de dictamen para que se rubrique en una nueva reunión de comisiones.

Fuente: Ámbito Financiero

C.S.