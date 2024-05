En el marco de una nueva Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Esquel, vecinos del faldeo que está camino a Valle Chico, hicieron uso de la Banca del Vecino para solicitar con urgencia la red de agua potable para el sector.

En representación de los afectados por la problemática, un vecino aseguró que "somos unas 20 familias que no tenemos la conexión a la red de agua potable. Estamos en el camino a Valle Chico. Hace un tiempo, la Municipalidad nos permitió tener agua por intermedio de un camión contratado, pero a veces se rompía y quedábamos por días o incluso semanas sin el servicio".

"Hoy ese camión no presta más el servicio, por lo cual hace dos meses que estamos sin agua"

En esta línea, el vecino agregó que hay un tanque en Valle Chico del cual se podría abastecer a estas familias: "se tendrían que hacer las obras necesarias para que llegue el agua hasta nosotros; hay un proyecto para habilitarlo y sería más barato en comparación con lo que se hacía hasta hace unos meses suministrando agua con un camión".

"El agua potable la tenemos que comprar o ir hasta una vertiente. Algunas familias no tenemos cómo llevar agua a casa. En mi caso espero a que llueva e hice un sistema para llenar un tanque. Últimamente no llueve, por lo que mi situación particular es crítica"