Una manada de jabalíes fue vista paseando por Las Grutas, lo que generó gran preocupación entre los vecinos, ya que puede representar un importante problema si estos animales comienzan a bajar a la localidad. La secuencia fue captada por un automovilista que se encontraba en ese momento en el lugar,

La insólita situación se registró el último martes en la 7° bajada del balneario y, aunque el autor de las imágenes quiso ponerle una cuota de humor, compartiéndola en las redes sociales, muchas personas se mostraron preocupadas. El vecino escribió: “Hoy, frente al Minimarket Roma, los jabalíes querían comprar, pero estaba cerrado".

En el video que se viralizó en redes sociales puede verse como un conductor debe detener su marcha porque se cruza de frente con un numeroso grupo de cerdos salvajes. Pese a que el involucrado quiso mostrarlo jocosamente, la polémica se desató inmediatamente y en pocos minutos cosechó cientos de mensajes.

Hubo quienes se mostraron sumamente preocupados por la situación de los animales: "Tienen hambre, el ser humano destruye su habitat", "Pobres animales buscan alimento. La mano del hombre sigue destruyendo", "Pobres animales, déjenlos en paz", "Probablemente deben tener poca comida en el campo y por eso bajan al pueblo", "Tienen hambre y es temporada de caza... pobres animales". Fueron algunas de las reflexiones sobre las imágenes compartidas.

Por otro lado, estuvieron quienes se mostraron sumamente críticos con la presencia de jabalíes en la zona: "¡No son autóctonos... al contrario, destruyen el hábitat de otros animales que Sí lo son!!!! (No solo comen su comida, se comen a sus crías... están dejando sin lugar a animales como los zorros, los pumas que sí lo son). El tema es que fueron introducidos por el hombre para hacer un lugar de caza. "Nunca tuvieron un espacio, ¡no son animales autóctonos! Fueron introducidos. Casa libre de jabalí debería haber"; "Ese jabalí no es autóctono, es de origen europeo y fue introducido para la caza deportiva, pero al parecer se les fue de las manos... quizás no sabían que se reproducen con mucha rapidez".

La polémica por esta inusual visita en Las Grutas generó debate en las redes sociales a favor y en contra de la presencia de esta especie en la Patagonia Argentina. Después de varias horas paseando por al popular balneario rionegrino, la manada desapareció. Eso si: no es la primera vez que ocurre.