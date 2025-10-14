13°
Martes 14 de Octubre de 2025
Croeso: la hospitalidad del té galés desde el corazón de Villa Hípica

Norma Thomas es una de las encargadas de revivir este "sueño familiar" que inauguró ayer pero tiene una historia de pandemia y de herencia en otras épocas de Esquel.
En la tarde de ayer lunes, se realizó la apertura de una nueva casa de té galés en la ciudad: Croeso.

 

Ubicado en Tobiano 860, en el barrio Villa Hípica, el nuevo espacio propone el disfrute de infusiones con hebras seleccionadas, repostería galesa y artesanal, la tradicional Torta negra galesa elaborada con recetas transmitidas de generación en generación, y variedades de scones, tartas y opciones dulces de estación. Además, el menú incluirá elaboraciones caseras sin gluten y veganas.

 

Norma Thomas es una de las encargadas de revivir este "sueño familiar": "hacíamos pastelería y servicios de té galés a domicilio, en la época de la pandemia, pero ahora ya nos animamos a más y tenemos la Casa de Té", explicó a Red43.

 

Al ser un emprendimiento familiar y de identidad galesa, hay un antecedente en el emprender y compartir con la comunidad estos saberes y sabores: "Hace 40 años, funcionó la Casa de Té Croeso que era de mi mamá, en el Hotel Sol del Sur en sus comienzos y después en la Avenida Alvear. Toda mi familia es de descendencia galesa y bueno, es lo que más me llama la atención y lo que quiero hacer hincapié en la tradición galesa, en el té galés. El lugar, la tranquilidad, el espacio".

 

La hospitalidad propuesta está impregnada desde el mismo nombre del lugar: "Croeso significa bienvenidos en galés, así que son todos bienvenidos".

 


Croeso abre martes a domingo de 16 a 20 30 horas, en calle Tobiano 860, en el barrio Villa Hípica

 

 

SL

 

