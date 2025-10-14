Croeso: la hospitalidad del té galés desde el corazón de Villa Hípica

En la tarde de ayer lunes, se realizó la apertura de una nueva casa de té galés en la ciudad: Croeso.

Ubicado en Tobiano 860, en el barrio Villa Hípica, el nuevo espacio propone el disfrute de infusiones con hebras seleccionadas, repostería galesa y artesanal, la tradicional Torta negra galesa elaborada con recetas transmitidas de generación en generación, y variedades de scones, tartas y opciones dulces de estación. Además, el menú incluirá elaboraciones caseras sin gluten y veganas.

Norma Thomas es una de las encargadas de revivir este "sueño familiar": "hacíamos pastelería y servicios de té galés a domicilio, en la época de la pandemia, pero ahora ya nos animamos a más y tenemos la Casa de Té", explicó a Red43.

Al ser un emprendimiento familiar y de identidad galesa, hay un antecedente en el emprender y compartir con la comunidad estos saberes y sabores: "Hace 40 años, funcionó la Casa de Té Croeso que era de mi mamá, en el Hotel Sol del Sur en sus comienzos y después en la Avenida Alvear. Toda mi familia es de descendencia galesa y bueno, es lo que más me llama la atención y lo que quiero hacer hincapié en la tradición galesa, en el té galés. El lugar, la tranquilidad, el espacio".

La hospitalidad propuesta está impregnada desde el mismo nombre del lugar: "Croeso significa bienvenidos en galés, así que son todos bienvenidos".



Croeso abre martes a domingo de 16 a 20 30 horas, en calle Tobiano 860, en el barrio Villa Hípica

SL