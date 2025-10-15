Maltrato Animal en Esquel: Retiran perros con orden de allanamiento e inician causas penales a tutores

El área de Fauna Urbana de Esquel se encuentra inmersa en una intensa campaña contra el maltrato animal, la cual incluyó recientemente el retiro de dos canes mediante intervención judicial y fiscalía, debido a las precarias condiciones de vida que sufrían. Paralelamente, el municipio continúa con su exitoso programa de castraciones gratuitas, que ya muestra resultados positivos en la disminución de camadas indeseadas.

Patricia Giacobone, Encargada del área de Fauna Urbana, confirmó los procedimientos de rescate. El caso más reciente involucró a una perra labradora en una de las tomas del barrio Ceferino, que se encontraba atada.

Giacobone explicó que, tras hablar con el tutor de la labradora para que cambiara la forma de vida del animal y al no obtener respuesta, se le ofreció la entrega voluntaria, ya que de lo contrario se iniciaría una causa judicial. El tutor entregó a la perra, pero "lo mismo se hace acta de infracción y todo lo correspondiente a lo penal".

Días antes, la situación escaló con la intervención de la justicia para retirar un ovejero alemán. "El día jueves tuvimos el de un ovejero alemán con intervención ya de fiscalía, con orden de allanamiento". El can, que quedó en custodia definitiva del área, fue entregado a una familia de acogida debido al "grado de estrés al haber estado mucho tiempo con un collar de ahorque puesto y carente de agua, de comida, al igual que esta pobre labradora que llegan en un estado tremendo".

La encargada del área hizo hincapié en la responsabilidad de la tenencia: "Cuando uno adopta tiene que saber que el animal come todos los días, que no es un cuidador de patio o en un lugar para que cuide un terreno en una toma".

El trabajo contra el maltrato se realiza en conjunto con la Agencia Ambiental y Maltrato Animal, y aunque muchos casos se resuelven con la entrega de los animales y la labranza de actas de infracción, la situación puede volverse compleja. Giacobone recordó un incidente de la semana pasada, donde agentes que acudieron a una denuncia fueron "hasta apedrados por la familia".

El área mantiene un riguroso seguimiento en los casos en que los animales permanecen con sus tutores, visitando al vecino y controlando que el animal esté bien de peso y sea atendido por un veterinario.

En paralelo a la lucha contra el maltrato, el municipio sostiene un "programa excelente en castración", que nunca se interrumpe, castrando "todos los días, de lunes a viernes" y con rotación continua por los barrios.

"Este año venimos muy bien, muy muy bien, muchas castraciones, felizmente la gente está respondiendo, por eso vemos menos camadas de cachorros indeseadas". Giacobone comparó la situación con el inicio de la gestión, cuando se recibían continuamente tres o cuatro camadas.

El quirófano móvil se encuentra esta semana y la próxima en el Club de Jóvenes Ceferino Namuncurá. Los horarios de atención para esta semana son hoy a las 13:30 hs, y el jueves y viernes a las 8:00 hs. Para la próxima semana, los horarios son lunes 13:30 hs, martes 8:00 hs, miércoles 13:30 hs, y jueves y viernes por la mañana a las 8:00 hs.

La encargada invitó a los vecinos a acercarse directamente, sin necesidad de turno, por orden de llegada, con el requisito de que el animal mantenga ocho horas de ayuno.

El municipio también realiza castraciones de perras en celo que se encuentran en situación de calle o que pertenecen a familias sin movilidad para trasladarlas, garantizando que el animal quede castrado.

Giacobone concluyó destacando el apoyo de la gestión actual: "Tenemos una gestión impecable, un intendente que es muy consciente con los animales, nunca nos falta nada para el quirófano móvil". Finalmente, agradeció la colaboración voluntaria de la gente con insumos básicos como algodón, guantes y gasa, un aporte importante dado que las castraciones son totalmente gratuitas.