Lunes 20 de Octubre de 2025
RED43 #Esquel
20 de Octubre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Tulipanes, Parque Nacional Los Alerces y La Trochita: los grandes protagonistas del turismo en octubre

Desde Patagonia Verde destacaron el repunte de visitantes en la segunda quincena de octubre, gracias al Campo de Tulipanes y los demás atractivos turísticos de la zona.
Por Redacción Red43

Diego Barutta de Patagonia Verde habló sobre las expectativas para la temporada de tulipanes. 

 

"Vamos trabajando bien. A partir ahora de la segunda quincena del mes se está viendo más movimiento de turistas, así que estamos a full trabajando a pleno con el atractivo principal de este mes que son los tulipanes y también acompañando con otra excursiones como son las del Parque Nacional, por ejemplo", detalló en diálogo con Red43. 

 

En este momento Patagonia Verde está trabajando con 6 vehículos y tuvieron que contratar a terceros por la alta demanda, comenta Diego. 

 

Además, se refirió a la temporada invernal y aseguró: "Prácticamente no hubo balance porque como no tuvimos nieve tuvimos casi nulo turismo. Nosotros también tenemos un ski rental y directamente ni lo abrimos porque no hubo nieve, entonces, el balance es malo o nulo". 

 

Respecto a sus clientes, Diego comenta que si bien cuentan con clientes fijos, también trabajan con operadores mayoristas. "Nosotros hacemos principalmente lo que es turismo receptivo. Hacemos acá excursiones tradicionales a lo que es el Parque Nacional Los Alerces, comercializamos también lo que es La Trochita, y después hacemos las excursiones a lo que es Piedra Parada, a El Bolsón y Lago Puelo, y todo lo que es la Ruta N°259", continuó detallando. 

 

Finalmente, Diego habló sobre los vuelos directos a la ciudad anunciados para el mes de octubre: "El refuerzo de vuelos en este mes, que tenemos hasta 3 vuelos diarios, acompaña el movimiento de gente. Después, en lo que fue el resto de los meses, hubo algo de movimiento, pero en líneas generales estuvo tranqui". 

 

 

R.G.

 

 

