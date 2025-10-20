Tulipanes, Parque Nacional Los Alerces y La Trochita: los grandes protagonistas del turismo en octubre

Diego Barutta de Patagonia Verde habló sobre las expectativas para la temporada de tulipanes.

"Vamos trabajando bien. A partir ahora de la segunda quincena del mes se está viendo más movimiento de turistas, así que estamos a full trabajando a pleno con el atractivo principal de este mes que son los tulipanes y también acompañando con otra excursiones como son las del Parque Nacional, por ejemplo", detalló en diálogo con Red43.

En este momento Patagonia Verde está trabajando con 6 vehículos y tuvieron que contratar a terceros por la alta demanda, comenta Diego.

Además, se refirió a la temporada invernal y aseguró: "Prácticamente no hubo balance porque como no tuvimos nieve tuvimos casi nulo turismo. Nosotros también tenemos un ski rental y directamente ni lo abrimos porque no hubo nieve, entonces, el balance es malo o nulo".

Respecto a sus clientes, Diego comenta que si bien cuentan con clientes fijos, también trabajan con operadores mayoristas. "Nosotros hacemos principalmente lo que es turismo receptivo. Hacemos acá excursiones tradicionales a lo que es el Parque Nacional Los Alerces, comercializamos también lo que es La Trochita, y después hacemos las excursiones a lo que es Piedra Parada, a El Bolsón y Lago Puelo, y todo lo que es la Ruta N°259", continuó detallando.

Finalmente, Diego habló sobre los vuelos directos a la ciudad anunciados para el mes de octubre: "El refuerzo de vuelos en este mes, que tenemos hasta 3 vuelos diarios, acompaña el movimiento de gente. Después, en lo que fue el resto de los meses, hubo algo de movimiento, pero en líneas generales estuvo tranqui".

R.G.