Preocupación por los plazos en la licitación del manejo de los residuos sólidos urbanos de Esquel y Trevelin

El abogado Daniel Sandoval representa a los vecinos en el amparo por el manejo de los residuos sólidos urbanos en Esquel y Trevelin, y planteó las problemáticas que enfrenta el área frente a las semanas de veda electoral y el retraso en la logística de licitaciones.



Sandoval marcó primero los plazos planteados por el Municipio de Esquel: “Después de 18 meses de haber estado esperando para la realización del módulo 2, pide nuevamente una prórroga de 14 meses más para hacer ese módulo 2. Pero surgen muchísimas irregularidades. La primera de ellas es que llaman a una licitación, pero en el canal de prensa de la municipalidad no es publicado por razones que tienen que ver con la veda electoral, por lo cual hasta después del día 27 de octubre no podrá ser puesta en publicidad”.



No es solo tiempo, sino también difusión y requerimientos: “Muchas personas no van a poder participar en la licitación, empresas de fuera de la provincia que requieren esa información evidentemente no pueden ingresar al expediente licitatorio. El llamado convocatorio a la licitación que dice la municipalidad es para la apertura del sobre el día 18 de noviembre, lo que quedarían en escasos 20 días o dos semanas hábiles desde el punto de vista operativo”.



Un actor necesario en este armado, es Trevelin: “que se opone a esta obra y a esta licitación porque la municipalidad Esquel directamente lo hace en forma unilateral”, y los plazos se hacen cada vez más largos: “Evidentemente si hoy es 20 de octubre, esta resolución tarda 10 días, vamos a superar holgadamente los primeros días del mes de noviembre como para poder hacer una convocatoria. Administrativamente se sabe que son 30 días con las observaciones que corresponden y estaríamos en el mes de diciembre. Lo que todos sabemos que el mes de diciembre y el mes de enero, administrativamente, son meses que prácticamente no se trabaja porque falta la firma de uno, falta la firma de otro”.



Sandoval estima que esto recién se estaría clarificando en marzo y poniéndose hipotéticamente en marcha en septiembre: “Estaríamos hablando del mes de marzo prácticamente para ingresar a el tema de los trabajos. Todos sabemos que acá hay que manejar arcilla, hay que manejar soldaduras de membrana, hay muchísimas cosas y abril, generalmente marzo-abril ya es un mes llovedor, hay que hacer excavaciones. Lo que implicaría directamente que el mes de marzo-abril quedaría haciendo un cronograma básico y elemental. Estaríamos nuevamente en agosto-septiembre el año que viene para retomar las obras”.



Dichos plazos, marca Sandoval, señalan un desinterés en el tema: “Es una desidia por parte del municipio de la ciudad de Esquel, no le interesa evidentemente la obra”, y sobre todo los plazos: “Todo lo que se está haciendo es dilatar los plazos”.



Si se habla de plazos, al tratarse de residuos, se habla de plazos en impacto ambiental: “Lo que pone en altísimo riesgo de esto que estoy diciendo, es el tema del impacto ambiental”, marcó Sandoval: “En ese contexto también hablé con Gustavo Simieli, y también me lo confirmó la licenciada López Rey. Esquel se ha caracterizado por una ciudad que ha luchado mucho con respecto a la cuestión ambiental”.



