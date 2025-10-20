Trevelin se transforma en el primer municipio en implementar el Registro de Establecimientos Agroecológicos

Productores locales recibieron los primeros certificados de reconocimiento en la presentación oficial realizada por el Municipio de Trevelin del Registro de Establecimientos Agroecológicos (REAgro). La iniciativa adoptada por el Municipio de Trevelin será presentada en el IV Congreso Argentino de Agroecología, que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de noviembre en la provincia de Jujuy, como un caso pionero a nivel nacional.

El intendente Héctor Ingram presidió el acto organizado en la Sala de Situación del Edificio Municipal, junto al secretario Coordinador de Gabinete, Livio Espinoza; el secretario de Producción, Nicolás Ewdokimoff; y el director de Gobierno, Marcelo Sosa. También participaron Federico Vercelli, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Río Negro, quien colabora con el Municipio en el avance del proyecto, y Paz Passone, técnica en Producción Vegetal Orgánica del INTA.

Durante la ceremonia oficial, se enfatizó la relevancia de esta acción, destacando que Trevelin es el primer municipio del país en disponer de un registro de establecimientos agroecológicos, un hecho que refuerza su posición destacada en materia de producción sustentable y políticas públicas de desarrollo rural.

Por su parte, los productores presentes manifestaron su agradecimiento al Municipio, apreciando la iniciativa por su contribución a la visibilización y consolidación del trabajo agroecológico local.

El REAgro fue establecido en el marco del “Programa de Fortalecimiento Productivo con Enfoque Agroecológico en la localidad de Trevelin y sus Parajes – Chubut”, impulsado por la Municipalidad desde el año 2023. Su propósito fundamental es promover la mutación agroecológica de los sistemas productivos locales, afianzar prácticas sostenibles y consolidar lazos institucionales orientados al desarrollo rural con enfoque territorial.

Este innovador mecanismo permite organizar la información productiva, orientar estrategias públicas, agilizar procesos de reconocimiento y visibilizar a los establecimientos que implementan metodologías agroecológicas. A través de un proceso de inscripción, evaluación técnica y entrega de certificados, el registro reconoce formalmente a quienes progresan hacia modelos de producción más responsables con el ambiente y la comunidad.

La ejecución del REAgro está a cargo de la Secretaría de Producción de Trevelin y sus Parajes, y las inscripciones se encuentran disponibles a través del sitio web $\text{www.trevelin.gob.ar}$. Los interesados deben completar el formulario disponible en la portada principal, tras lo cual se coordina una visita técnica y una entrevista de evaluación.

E.B.W.