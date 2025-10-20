12°
Lunes 20 de Octubre de 2025
Esquel se prepara para nuevos talleres y música en la segunda Jornada Coral Adicora

Las inscripciones abrieron este fin de semana, para los talleres a dictarse la primera semana de noviembre. Los detalles.
Por Redacción Red43

Adicora Filial Chubut  organiza la segunda Jornada Coral Adicora en la ciudad de Esquel. El sábado 1 de noviembre en el Auditorio Universidad del Chubut Avenida Holdich 960.

 

En dicha jornada se brindarán talleres de capacitación, con inscripción previa y a realizarse 15 a 19 horas.

 

Con la visita de Jonatan Szer, quien presentará herramientas para experimentar con el ritmo y nuestro cuerpo. Y Antonella Sarteschi disertará sobre nuevas miradas sobre la identidad musical argentina.

 

Las inscripciones abrieron este sábado 18 de octubre y estarán disponibles al 30 de octubre por formulario:

 


https://forms.gle/m38puXz6yegL68cEA       

 

El evento concluirá con un recital a las 20 horas con una entrada libre y gratuita.

 


Coro anfitrión "Coro Vocacional UDC" Dir: Sonia Baliente.

 


Coro invitado "Empinar" de la ciudad de Bariloche. Dir: Maria Guadalupe Garro.

 

 

1
