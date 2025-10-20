17°
Comarca Andina, Argentina
Miércoles 22 de Octubre de 2025
20 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Un joven fue detenido con cocaína y marihuana fraccionada frente a un local bailable

Durante un operativo de prevención, la Policía detuvo a un joven de 20 años que intentó escapar tras ser sorprendido con cocaína y marihuana fraccionada frente a un local bailable.
Por Redacción Red43

Durante el fin de semana, personal de la Comisaría 12 de El Bolsón, en el marco de labores de prevención, detuvo a un joven de 20 años que tenía en su poder una importante cantidad de cocaína y marihuana fraccionada para su comercialización.

 

El operativo se desarrolló en inmediaciones de un local bailable, donde el sujeto intentó darse a la fuga, pero fue capturado a pocas cuadras.

 

En una inspección de rutina autorizada por la Justicia, los uniformados hallaron estupefacientes distribuidos en envoltorios individuales, así como dinero en efectivo, presuntamente producto del comercio ilegal de drogas.

 

 

Ante esta situación, se dio intervención al área de Toxicomanía, que procedió al secuestro de la cocaína y marihuana.

 

Se iniciaron las correspondientes actuaciones judiciales ante la Justicia Federal, notificándose al joven de las mismas.

 

 

 

