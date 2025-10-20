Fin de semana con pocos incidentes en la región

Carolina Pauli, subjefa de la Unidad Regional Esquel, se refirió a los hechos policiales ocurridos el fin de semana en la zona.

"El fin de semana hemos tenido un par de intervenciones, no muy destacadas, eso es importante y bueno", comenzó.

El día domingo en horas de la madrugada, la Comisaría de El Maitén procedió a la detención de un sujeto masculino mayor de edad cuando estaba provocando daños en el interior de una vivienda y lesionando a la propietaria del lugar, quien sería su pareja: "Se labran actuaciones en el marco de violencia en contextos de género. Allí interviene Comisaría de la Mujer, así que mayores datos no se pueden brindar en relación a eso".

En la jurisdicción de Esquel se registraron 3 alcoholemias positivas: "Un número bastante bajo a lo que veníamos teniendo en los últimos fines de semana", destacó. Además, comenta Pauli: "Se han demorado 3 contraventores en el marco de ingesta de alcohol por algunos disturbios en la vía pública, pero no ha habido mayores intervenciones".

Finalmente, el día domingo, la propietaria de un domicilio en Lago Puelo: "Había llegado a su vivienda y en una parte posterior, donde tiene una construcción, había observado una moto que estaba allí abandonada. Inmediatamente da aviso a personal policial, se verifica y se logra determinar que correspondía a una moto sustraída en la localidad vecina de El Bolsón". Por este motivo, termina tomando intervención tanto la fiscalía local como la de El Bolsón.

Pauli destacó la colaboración de personal policial en diversas actividades deportivas a lo largo del fin de semana para asegurar su desarrollo con normalidad.

R.G.