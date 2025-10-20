14°
20 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

La Reggae: "Que no se pierda el disfrute de la música"

Martín Terraza presenta la formación fundada junto a Wally Aguilera, familiares y también integrantes de Alta Base, unidos para hacer algo "más relajado", formación que se presentará el viernes en la cervecería Plan B de Esquel.
Martín Terraza fundió hace más de diez años la banda La Reggae, junto a Wally Aguilera: "agarré a los músicos de la banda de cumbia y les dije: ¿vamos a hacer reggae?", cuenta entre risas.

 

Terraza es también líder de Alta Base, formación con el doble de años en marcha y que luego de una mini gira en Puerto Madryn, darán paso a una fecha más de La Reggae en Esquel este fin de semana: "tenemos un disco armado en este tiempo, subido a redes que se llama Made In Esquel, también temas nuevos", pero cuenta que no hay apuro en registrarlos porque ante todo hay que disfrutarlo: "ese es el mensaje que le dejo a los chicos de la banda, que no se pierda el disfrute por la música".

 

En Alta Base, se ensaya todos los jueves, pero con La Reggae, al ser más relajado, los nuevos músicos por ejemplo se suman sobre el repertorio del disco: "al estar mi hermana, músicos de Alta Base, es más relajado", tal cual es el espíritu de la música que interpretan también y que presentarán el viernes en Plan B, la cervecería ubicada en 25 de mayo 460, el centro de Esquel.

 

SL

 

