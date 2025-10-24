12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 24 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina culturaLago PueloZonda HostelJuan Solá
24 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Juan Solá presenta en la Comarca “Todo lo que sé sobre el amor (y algunas mentiras)”

Juan Solá llega en noviembre con su recital de poesía  “Todo lo que sé sobre el amor (y algunas mentiras)”, una noche de poemas, narrativa, emociones y firma de libros.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El poeta y narrador argentino Juan Solá llegará a Lago Puelo para presentar su espectáculo “Todo lo que sé sobre el amor (y algunas mentiras)”, un recital de poesía que busca conectar con el público a través de sus textos y poemas narrados en su propia voz.

 

  • Cuándo: Domingo 23 de noviembre

     

  • Hora: Apertura a las 20:30 hs

     

  • Dónde: Zonda Hostel Cultural, Lago Puelo

     

  • Qué habrá: recital de poesía, barra y comida para acompañar la noche.

     

El espectáculo ofrece un abanico de textos y poemas de Juan Solá, presentados de manera íntima y reflexiva, invitando al público a abrazar emociones, recuerdos y la experiencia del amor.

 

 

Al finalizar la función, Juan Solá estará firmando y vendiendo sus libros.

 

Entradas y preventa

 

Desde la organización recomiendan aprovechar la preventa, ya que el cupo es limitado. Para reservar, se debe enviar “JUAN” al 2945639160.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Trío sexual en la calle y sobre un colchón de dos plazas terminó con agresiones y amenazas
2
 De Natatorio N° 2 a Playón del Chanico: La Municipalidad avanza en la recuperación de obras abandonadas
3
 "Tenían que cuidarlo, no matarlo": Jefes policiales y un sargento son juzgados por jurados por la muerte de Tino John
4
 ¡Atención vecinos! Comenzó la veda electoral
5
 Tras 11 años de abandono, el Natatorio N° 2 del Barrio Badén será inaugurado con una inversión municipal de $400 millones
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
5
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -