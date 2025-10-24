Juan Solá presenta en la Comarca “Todo lo que sé sobre el amor (y algunas mentiras)”

El poeta y narrador argentino Juan Solá llegará a Lago Puelo para presentar su espectáculo “Todo lo que sé sobre el amor (y algunas mentiras)”, un recital de poesía que busca conectar con el público a través de sus textos y poemas narrados en su propia voz.

Cuándo: Domingo 23 de noviembre

Hora: Apertura a las 20:30 hs

Dónde: Zonda Hostel Cultural, Lago Puelo

Qué habrá: recital de poesía, barra y comida para acompañar la noche.

El espectáculo ofrece un abanico de textos y poemas de Juan Solá, presentados de manera íntima y reflexiva, invitando al público a abrazar emociones, recuerdos y la experiencia del amor.

Al finalizar la función, Juan Solá estará firmando y vendiendo sus libros.

Entradas y preventa

Desde la organización recomiendan aprovechar la preventa, ya que el cupo es limitado. Para reservar, se debe enviar “JUAN” al 2945639160.

