10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 26 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
26 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Cosecha, merienda y degustación: la propuesta de Azafrán en Ruta 71

El 20 de diciembre, el emprendimiento Azafrán invita a disfrutar la experiencia de cosechar bulbos, con merienda y degustación de fernet, licor y gin. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En Trevelin, sobre la Ruta 71, el emprendimiento Azafrán prepara una experiencia única para el 20 de diciembre: la cosecha de bulbos.

 

En esta oportunidad, los participantes podrán recolectar sus propios bulbos y llevarse uno como obsequio.

 

La jornada incluye además una merienda y una degustación de fernet, licor y gin, ofreciendo un recorrido completo y sensorial por la propuesta del emprendimiento. El valor por persona es de $40.000, todo incluido.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Y Don Héctor sigue tocando: a los 92 años y desde los 5 emociona con los acordes de su acordeón
2
 ¿Cómo evitar el hackeo de WhatsApp?
3
 La increíble historia del gallo que canta desde las 4 y no deja dormir a los vecinos
4
 Alberto Jorge Ámbar QEPD
5
 Pasó un año y nada se sabe de Nayelly, la joven que se enamoró y huyó con el novio de su mamá
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
5
 "Son centenas de bienes": El Gobierno de Chubut avanza en la recuperación de activos de la corrupción
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -