Cosecha, merienda y degustación: la propuesta de Azafrán en Ruta 71

En Trevelin, sobre la Ruta 71, el emprendimiento Azafrán prepara una experiencia única para el 20 de diciembre: la cosecha de bulbos.

En esta oportunidad, los participantes podrán recolectar sus propios bulbos y llevarse uno como obsequio.

La jornada incluye además una merienda y una degustación de fernet, licor y gin, ofreciendo un recorrido completo y sensorial por la propuesta del emprendimiento. El valor por persona es de $40.000, todo incluido.

R.G.