Lunes 27 de Octubre de 2025
27 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Merino: La Boleta Única y el fin de los fueros son "un avance muy importante" para la democracia argentina

El Intendente de Trelew celebró que Chubut sea la primera provincia en eliminar los fueros y destacó que el nuevo sistema de votación termina con el problema de la falta de boletas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, analizó los resultados de las elecciones legislativas en Chubut, destacando dos hitos que, a su juicio, representan un avance para el sistema democrático: la implementación de la Boleta Única Papel y la aprobación de la eliminación de los fueros.

 

"En primer lugar fue una buena elección desde el punto de vista del sistema democrático con el debut de la Boleta Única, lo cual fue una muy buena decisión, más allá de que quizás hubo algún retraso en alguna mesa hasta que la gente se familiarice con el nuevo sistema", afirmó Merino.

 

El Intendente destacó que el nuevo sistema "terminó el problema de que es faltante de boletas, de que se pierda tiempo en el cuarto oscuro con arreglar muchas veces lo que se daña, y demás," considerándolo "un avance muy importante en la materia electoral, en la democracia de la República Argentina.".

 

Merino celebró también el resultado del plebiscito que consultó sobre la eliminación de los fueros, calificándolo como un "hito en la Argentina."

 

"Otro hecho positivo también es la aceptación de la eliminación de los fueros. Me parece que eso es un hito en la Argentina, la primer provincia que va a tener eliminación de los fueros, donde todos vamos a ser iguales ante la ley," sentenció.

 

En cuanto al resultado electoral concreto, Merino señaló que se trató de un escenario de polarización a nivel nacional: "claramente una polarización a nivel nacional, un escenario donde se votaba o Milei o Cristina".

 

El intendente explicó que estos escenarios nacionales son distintos a los provinciales o municipales. Puso como ejemplo las elecciones de 2023, donde su espacio político ganó la intendencia y la gobernación, pero "a 20, 30 días de esos resultados positivos nuestro espacio político sale tercero" en la contienda nacional.

 

Merino concluyó que, dado que la gente eligió "seguir este modelo económico que plantea el presidente Milei," quienes tienen una responsabilidad ejecutiva deben seguir adaptándose. Aseguró que en Trelew "sigue todo igual, no cambia absolutamente nada.".

 

El foco de la gestión en Trelew sigue puesto en los problemas locales: la demanda de empleo, el pavimento y la seguridad. El Intendente lamentó la falta de colaboración del gobierno nacional: "es una política de gobierno que plantea el gobierno de Milei... que tengamos que arreglarnos con nuestros propios recursos a nivel municipal, que no está mal pero es una política de gobierno que plantea el gobierno de Milei.".

T.B

 

