Marcos Ferro: La historia del fotógrafo de Esquel que se especializó en deportes extremos y aventura en México

Marcos Ferro, fotógrafo especializado en deportes de acción y aventura, lleva consigo una historia de origen patagónico y un desarrollo profesional consolidado en México, que hoy lo trae de regreso a la región con el objetivo de compartir su experiencia y desarrollar nuevos proyectos. Ferro, quien se crió en Esquel, encontró en el entorno de la montaña la chispa para iniciar una carrera que ya suma dos décadas de trayectoria profesional.

"Me crié acá en Esquel y viví muchos años en México y un poco esta es mi historia", relató Marcos Ferro, explicando que su especialización en el rubro de aventura fue una consecuencia directa de su entorno: "Me volqué hacia ese rubro de la fotografía porque era lo más familiar para mí y lo que me ha pasado. Me emocionó desde chico el deporte, la aventura y la montaña".

El fotógrafo destacó el potencial de su región natal, afirmando: "Acá en la región hay muchísimo potencial de lugares y de talento deportivo, definitivamente".

Ferro no recuerda la primera vez que tuvo una cámara, pero sí que el interés lo acompañó desde muy chico, mencionando una cámara alemana, una Voigtlander, y una foto donde, con apenas 7 u 8 años, ya aparecía con una cámara en un evento de trabajo comunitario junto a su madre.

Sin embargo, el enfoque al deporte surgió con la adolescencia y la montaña: "Mi recuerdo de empezar como ya con el interés enfocado al deporte fue justamente cuando yo empecé con toda la movida de la aventura. A los 14, 15 años que empezamos a escalar y ahí agarré una cámara que creo que era de mi tía y empecé a hacer como mis primeras prácticas con mis compañeros de montaña, de escalada".

Al terminar la secundaria, y tras una breve y fallida experiencia en Buenos Aires, Ferro viajó a México en 2002 con la pasión ya definida: "ya tenía muy claro que lo que me apasionaba era el deporte de aventura o el deporte de acción y aventura, la montaña y la fotografía".

Fue en México donde construyó su carrera, conectando con el fotógrafo publicitario argentino Guillermo Darronco, quien se convirtió en su mentor. Darronco lo cobijó como asistente, y aunque el enfoque era diferente, le transmitió conocimientos clave: "me supo llevar a ver la luz, a la composición, a darme esos ingredientes para que después yo pudiera crear lo que yo necesitaba crear en base a lo que a mí me interesaba". Su carrera profesional arrancó con su primera publicación en una revista en México en el año 2005, sumando ya 20 años de oficio.

Ferro comenzó fotografiando con película y vivió la transición al formato digital junto a su mentor. Recuerda anécdotas como ir a cubrir carreras de trail con rollos de diapositiva y tener que escanear las fotos para los corredores. Se define como un fotógrafo más clásico o de la vieja escuela en cuanto a la composición y la postproducción, tratando de ser "más neutral, más conservador" y enfocándose en experimentar desde el concepto.

En su carrera, tuvo la oportunidad de trabajar para grandes marcas como Red Bull en México y otros países. Esto lo llevó a encontrar el balance entre su estilo y la necesidad del cliente: "el cliente tiene unas necesidades muy particulares... y en contraparte está uno como fotógrafo que tiene que transmitir eso, pero inyectarle su propio estilo".

Ferro también combinó su faceta como fotógrafo con la de deportista, volcándose hacia la carrera de montaña o trail running, lo que le permitió viajar y hacer proyectos fotográficos en muchas montañas del mundo.

Hace tres años, en 2022, Marcos Ferro y su familia, de origen mexicano, decidieron volver a la zona y emprender el sueño de construir su casa en Trevelin.

Aunque sigue viajando a México por proyectos, lo cual le ayuda a valorar lo que tiene en la Patagonia, ahora está logrando trabajar más en la región. Esto lo ha llevado a diversificarse: "Estoy empezando a hacer más cositas acá para pequeños emprendedores, para amigos que tienen sus proyectos. Y para mí es un placer poder colaborar y ayudar a impulsar pequeños negocios".

Finalmente, aunque el deporte de acción lo especializó, reveló que otros géneros como el retrato y el documental son los que más le gustan. Para el año que viene, espera poder desarrollar más proyectos personales y abrir talleres de fotografía para el público en general y para niños, buscando trabajar ese "ojo fresco que tienen los chicos".



T.B