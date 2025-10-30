Detuvieron a dos jóvenes por robar en feria barrial

Dos hombres de 20 años fueron detenidos por personal de la Comisaría 12 de El Bolsón luego de apropiarse de prendas de vestir en inmediaciones de una feria ubicada en la intersección de las calles San Francisco de Asís y Costanera.

El hecho ocurrió cuando los uniformados recibieron la denuncia del damnificado y comenzaron la búsqueda de los sospechosos, basándose en las características aportadas por la víctima.

Operativo policial y detención

Los sujetos fueron localizados en el barrio San José, donde uno de ellos portaba las prendas sustraídas, que había intentado descartar minutos antes de ser interceptado por la policía.

El personal policial logró recuperar todos los objetos y restituírselos al propietario.

Los detenidos fueron alojados en la Comisaría 12 en el marco de una causa por hurto en grado de flagrancia.

O.P.