Esquel y Trevelin se unen para homenajear a figuras del ajedrez en el cierre del Torneo Alonso

El Torneo "Goyo" Alonso 2025 de ajedrez llegará a su punto culminante este domingo con la ceremonia de entrega de premios y un emotivo doble homenaje. La jornada, organizada por Fitzroya Cultural, comenzará a partir de las 19:00 horas y contará con la presencia de autoridades municipales de Esquel y Trevelin

El evento no solo celebrará a los ganadores del certamen, sino que también será un espacio de reconocimiento a figuras esenciales del ajedrez y la historia local.

Premiación y Reconocimientos Especiales

En primer lugar, se distinguirá a los mejores jugadores de esta edición del torneo. El premio al 1° Puesto será entregado a Gerónimo Rossi, mientras que Eduardo Del Blanco recibirá la distinción por el 2° puesto.

Tras la premiación, el acto estará centrado en dos homenajes póstumos:

Reconocimiento a "Goyo" Alonso: Los organizadores del Torneo entregarán un Diploma Reconocimiento a la familia del “Goyo” Alonso. La ceremonia contará con la presencia del intendente de Esquel, Matías Tacetta. Homenaje al Maestro Eduardo Bjerring: También se distinguirá la figura de Eduardo Bjerring, reconocido MAESTRO del Ajedrez y un gran guía en este deporte. Su Diploma Homenaje será recibido por su nieta, Pamela, con la presencia y acompañamiento del intendente de Trevelin, Cano Ingram.

Pizzeada y Torneo Blitz de Cierre

Para cerrar la jornada de celebración, se ha previsto una pizzeada de camaradería. Además, Gerónimo "Gero" Rossi, actual campeón del torneo, organizará un torneo BLITZ de ajedrez rápido, invitando a los presentes a un último desafío sobre el tablero.

Desde Fitzroya Cultural se extiende una invitación a la prensa para compartir este "pequeño homenaje".

F.P