15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 01 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
01 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Narco-encomiendas en Esquel: El can antinarcóticos detectó cannabis oculta con aluminio y perfume

La Sección de Drogas Peligrosas enfatiza que los operativos buscan garantizar un desplazamiento seguro y combatir el ingreso de sustancias ilícitas
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Sección Antinarcóticos de Esquel, dependiente del Área Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la Policía del Chubut, informó sobre los resultados de los operativos de seguridad y prevención desplegados recientemente en rutas nacionales y provinciales que dan acceso a las ciudades de Esquel y Trevelin. Los controles se enfocaron en garantizar la seguridad vial y el orden, pero también arrojaron resultados positivos en la lucha contra el narcotráfico y el cumplimiento judicial.

 

 

Narcóticos Ocultos en Micros

 

En el marco de los operativos, se utilizó el apoyo de un can antinarcóticos y personal especializado para inspeccionar encomiendas transportadas en micros de larga y corta distancia.

 

 

Gracias a la marcación del can, se procedió al hallazgo de un paquete que transportaba en su interior sustancia herbácea de la especie cannabis. Los infractores habían intentado ocultar la droga mediante métodos de ocultamiento complejos, utilizando un envoltorio de aluminio, restos de nylon, y rociando la encomienda con perfume, lo cual no logró evitar la detección por parte del can.

 

 

A raíz del hallazgo, se dio intervención inmediata a la Unidad Fiscal Descentralizada Esquel, y se labraron actuaciones por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes ($23.737$).

 

 

Pedido de Comparendo Vigente

 

El balance de los controles también incluyó resultados en el ámbito de la justicia ordinaria. En el mismo marco de los operativos de identificación, la policía procedió a identificar a una persona mayor de edad, de sexo masculino, que registraba un pedido de comparendo en vigencia.

 

 

El individuo fue notificado de la medida judicial en su contra y puesto inmediatamente a disposición de la Justicia.

 

 

La Sección Antinarcóticos destacó que estos controles públicos y preventivos son esenciales para verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y contribuir a un entorno de desplazamiento más seguro y eficiente para la ciudadanía, además de combatir el ingreso de sustancias ilícitas a la Comarca.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Insólito: lo asesinaron a puñaladas, pero la justicia quiere saber “que carácter tenía”
2
 De paseo por Miami, el diputado por Chubut José Glinski fue demorado junto a Tamara Pettinato
3
 Homicidio de Gutierrez: lo que resolvio la jueza: la prueba de “carácter”.
4
 El líder de la secta rusa que se cree extraterrestre y se hizo experto en “lavar cerebros”
5
 Trabajadora de una chacra y sin obra social: la historia de la madre de los gemelos del milagro
1
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
2
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
3
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
4
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
5
 Sí a la eliminación de los fueros
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -