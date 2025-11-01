Narco-encomiendas en Esquel: El can antinarcóticos detectó cannabis oculta con aluminio y perfume

La Sección Antinarcóticos de Esquel, dependiente del Área Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la Policía del Chubut, informó sobre los resultados de los operativos de seguridad y prevención desplegados recientemente en rutas nacionales y provinciales que dan acceso a las ciudades de Esquel y Trevelin. Los controles se enfocaron en garantizar la seguridad vial y el orden, pero también arrojaron resultados positivos en la lucha contra el narcotráfico y el cumplimiento judicial.

Narcóticos Ocultos en Micros

En el marco de los operativos, se utilizó el apoyo de un can antinarcóticos y personal especializado para inspeccionar encomiendas transportadas en micros de larga y corta distancia.

Gracias a la marcación del can, se procedió al hallazgo de un paquete que transportaba en su interior sustancia herbácea de la especie cannabis. Los infractores habían intentado ocultar la droga mediante métodos de ocultamiento complejos, utilizando un envoltorio de aluminio, restos de nylon, y rociando la encomienda con perfume, lo cual no logró evitar la detección por parte del can.

A raíz del hallazgo, se dio intervención inmediata a la Unidad Fiscal Descentralizada Esquel, y se labraron actuaciones por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes ($23.737$).

Pedido de Comparendo Vigente

El balance de los controles también incluyó resultados en el ámbito de la justicia ordinaria. En el mismo marco de los operativos de identificación, la policía procedió a identificar a una persona mayor de edad, de sexo masculino, que registraba un pedido de comparendo en vigencia.

El individuo fue notificado de la medida judicial en su contra y puesto inmediatamente a disposición de la Justicia.

La Sección Antinarcóticos destacó que estos controles públicos y preventivos son esenciales para verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y contribuir a un entorno de desplazamiento más seguro y eficiente para la ciudadanía, además de combatir el ingreso de sustancias ilícitas a la Comarca.