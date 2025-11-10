Lago Rosario: festejan aniversario de la Casa de Artesanas

La Casa de Artesanas de Lago Rosario albergó una cálida jornada de creación y encuentro que fusionó arte, historia e identidad. Con la participación de productoras, el colectivo Raíces Culturales y la Tecnicatura en Gestión Cultural, el evento rindió homenaje a tres décadas de trabajo cultural y comunitario.

Sucedió el pasado jueves 8 de noviembre, desde las 14 hasta pasadas las 18 horas, donde la Casa de Artesanas fue escenario de una valiosa jornada de creación, memoria y encuentro. La actividad se desarrolló en colaboración con la Feria de Productoras Tukun Taíñ, el colectivo Raíces Culturales y los estudiantes de 2° año de la Tecnicatura Superior en Gestión Cultural (Extensión Áulica Trevelin – IESA 818).

El propósito central del encuentro fue plasmar la historia y la identidad del territorio y de sus habitantes, a través de la fusión de saberes artísticos, culturales y comunitarios. De igual modo, la jornada buscó fortalecer los lazos intergeneracionales y promover la valoración de la cultura local como una expresión viva de identidad y pertenencia.

Homenaje a la tradición y resistencia cultural

Esta edición tuvo un sentido especial al rendir homenaje a los 30 años de trabajo sostenido de la Casa de Artesanas, un espacio fundamental en la comunidad. Este lugar ha funcionado como un punto de creación, transmisión y resistencia cultural, manteniendo vivas la tradición y el arte de las mujeres del lugar.

Durante la intensa jornada, los participantes pudieron disfrutar y ser parte de diversas actividades que reflejan la riqueza cultural de la zona. Se ofreció comida ancestral, se inauguró una muestra fotográfica, y se realizaron talleres de tintes naturales y de fieltro. Un momento destacado fue el rescate oral y colectivo de los sentidos del mural, acompañado de una audiodescripción en lengua mapuzungun.

El encuentro permitió tejer memoria con colores, palabras, manos y territorio, reafirmando la importancia de estos espacios culturales y comunitarios en la continua construcción de la identidad.

