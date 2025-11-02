Municipio de Esquel propone régimen de jubilaciones anticipadas a empleados

El Departamento Ejecutivo Municipal elevó al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca institucionalizar un régimen de beneficios laborales para el personal municipal. Entre ellos, la posibilidad de acceder a jubilaciones anticipadas y otras medidas de incentivo y reorganización interna.

La iniciativa retoma la experiencia positiva de la Ordenanza N° 211/18, que en su momento permitió implementar beneficios similares con resultados satisfactorios, promoviendo la eficiencia en los servicios públicos y el reconocimiento a los trabajadores municipales.

El proyecto propone brindar alternativas a los empleados que se encuentren próximos a jubilarse, permitiéndoles dejar de asistir a su lugar de trabajo hasta acceder al beneficio jubilatorio, percibiendo durante ese período el 80% de su salario neto. Además, contempla licencias especiales para quienes deseen completar estudios o iniciar emprendimientos privados, y la opción de una jornada laboral reducida a cuatro días semanales, también con un 80% de remuneración.

En otro de sus ejes, el proyecto busca fomentar la inserción laboral del personal municipal en el sector privado, a través de convenios con empresas locales que deseen incorporar trabajadores municipales. Dichas empresas podrán acceder a subsidios equivalentes a las cargas sociales por cada puesto de trabajo creado, con el compromiso de mantener la estabilidad laboral durante al menos dos años.

De esta manera, el municipio apunta a optimizar los recursos humanos, mejorar la estructura interna y promover una transición ordenada hacia la jubilación o la actividad privada, fortaleciendo a su vez el entramado productivo local.

El proyecto establece que estos beneficios podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2027, y que durante su aplicación el Ejecutivo no incorporará nuevo personal bajo ninguna modalidad de contratación.

Desde el Ejecutivo Municipal se destaca que esta propuesta busca reconocer la trayectoria de los trabajadores, acompañar los procesos de retiro y generar oportunidades tanto para ellos como para el sector privado de Esquel.



T.B