Siete años procesado por un crimen que no cometió: ovación cuando lo declararon inocente

Un jurado popular declaró en La Plata como "no culpable" a Hugo Francisco Méndez, acusado por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Jonathan Garnica. La decisión llegó después de tres intensas jornadas de debate oral y tras más de 7 años en los que el apuntado permaneció procesado, aunque en libertad; y despertó una ovación inmediata en de la sala de audiencias. Durante todo ese tiempo el hobre vivió un calvario. A tal punto que salía a la calle con temor.

El conflicto que derivó en la muerte de Garnica se originó –según quedó establecido en el debate– en una disputa previa que la víctima mantenía con el hijo del imputado. La noche del 14 de agosto de 2018, un grupo de personas llegó hasta la casa de la familia Méndez, ubicada en 162 entre 61 y 62 de Los Hornos , presuntamente con la intención de agredirlos. Las víctimas se refugiaron en la terraza del domicilio y, en medio de la oscuridad, se escuchó un disparo: Garnica cayó herido y murió poco después.

Méndez fue detenido pocos minutos después del crimen, pero nunca se le encontró un arma de fuego. Tampoco hubo testigos que lo vieran disparar y la pericia de dermotest –una prueba científica aplicada para detectar rastros de residuos de disparo en las manos de una persona– arrojó resultado negativo. Pese a ello, el caso avanzó hacia juicio y mantuvo al imputado bajo proceso por más de 7 años.

La acusación estuvo a cargo de la fiscal Rosalía Sánchez, mientras que Méndez fue defendido por el abogado Luis Rivera, reconocido en el fuero penal de La Plata y otros departamentos judiciales bonaerenses. Este último centró su alegato en la ausencia total de pruebas directas y en las inconsistencias de la hipótesis fiscal.

Tras el cierre de los letrados, el jurado popular deliberó y resolvió por unanimidad que Méndez no era culpable. La jueza técnica del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°5, Carmena Palacios Arias, recibió la decisión y procedió a absolver al acusado. Apenas se leyó el veredicto, la sala –colmada por familiares y allegados– estalló en un fuerte aplauso, un hecho que suele marcar los juicios por jurados cuando la comunidad entiende que la decisión responde a la valoración razonable de las pruebas.