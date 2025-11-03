17°
Lunes 03 de Noviembre de 2025
03 de Noviembre de 2025
espectaculos
Por Redacción Red43

Good Fellas tocó en el asalto a La Trochita: Un viaje al pasado con soundtrack propio

La banda local que rinde tributo al blues y rock del siglo XX, estuvo presente entre pistoleros y prófugos del evento del Viejo Expreso Patagónico y se presentará en Blest. Conocelos.
Por Redacción Red43

El divertido juego del "asalto" a La Trochita que asombra a los turistas en la región, tuvo una nueva edición el pasado sábado.

 

A los bandoleros que persiguen el tren y la puesta en escena estética de vestidos y carteles de "se busca", se le sumó una banda de sonido original.

 

Good Fellas es un proyecto musical local que reivindica el blues y el rock desde sus orígenes: "Un viaje por la música que cambió el Siglo XX", como sintetiza su cantante y guitarrista Damián Duflós.

 

En una edición especial de guitarras acústicas y la harmónica imitando el silbido del tren, la vuelta del tren a las 13 horas del mediodía tuvo su música de espera mientras los turistas se iban y los de la salida de las 14 horas se acomodaban en sus asientos.

 

Good Fellas, una banda que revisa la historia, pero tiene su historia propia 

 

La formación local tiene a Damián Duflós, Pablo Mermoud, Sebastián Romero en el bajo y a Wally Aguilera en batería, aunque las buenas relaciones que quedaron con el baterista Diego Decara lo hacen participar de ser necesario. Una amistad que, como dice su nombre, se alimenta y mantiene en pos de que suene el rock y el blues en la región desde hace años.

 

Este sábado 8 de noviembre a la medianoche, en el Club Cervecero Blest de Avenida Alvear 1025, sonará el blues de Muddy Waters y Howlin' Wolf, el rockabilly de Elvis Presley y Carl Perkins y el rock de Chuck Berry y Little Richard, y mucho más, en la impronta particular de Good Fellas.

 

SL

 

 

