Good Fellas tocó en el asalto a La Trochita: Un viaje al pasado con soundtrack propio

El divertido juego del "asalto" a La Trochita que asombra a los turistas en la región, tuvo una nueva edición el pasado sábado.

A los bandoleros que persiguen el tren y la puesta en escena estética de vestidos y carteles de "se busca", se le sumó una banda de sonido original.

Good Fellas es un proyecto musical local que reivindica el blues y el rock desde sus orígenes: "Un viaje por la música que cambió el Siglo XX", como sintetiza su cantante y guitarrista Damián Duflós.

En una edición especial de guitarras acústicas y la harmónica imitando el silbido del tren, la vuelta del tren a las 13 horas del mediodía tuvo su música de espera mientras los turistas se iban y los de la salida de las 14 horas se acomodaban en sus asientos.

Good Fellas, una banda que revisa la historia, pero tiene su historia propia

La formación local tiene a Damián Duflós, Pablo Mermoud, Sebastián Romero en el bajo y a Wally Aguilera en batería, aunque las buenas relaciones que quedaron con el baterista Diego Decara lo hacen participar de ser necesario. Una amistad que, como dice su nombre, se alimenta y mantiene en pos de que suene el rock y el blues en la región desde hace años.

Este sábado 8 de noviembre a la medianoche, en el Club Cervecero Blest de Avenida Alvear 1025, sonará el blues de Muddy Waters y Howlin' Wolf, el rockabilly de Elvis Presley y Carl Perkins y el rock de Chuck Berry y Little Richard, y mucho más, en la impronta particular de Good Fellas.

SL