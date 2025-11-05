El Gobierno oficializó los aumentos de noviembre para jubilados, pensionados y beneficiarios de la ANSES

El Gobierno nacional oficializó este miércoles 5 de noviembre el aumento correspondiente a noviembre de 2025 para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida, publicada a través de las resoluciones 338 y 339/2025 en el Boletín Oficial, dispone una suba del 2,08% en los haberes y prestaciones, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con la actualización, el haber mínimo de jubilación pasará a ser de $333.085,39, mientras que el máximo alcanzará $2.241.349,35. En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $152.371,37 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $266.468,31.

Además, el Ejecutivo nacional confirmó la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000, destinado a jubilados y pensionados, con carácter no remunerativo. De esta manera, quienes perciban la jubilación mínima cobrarán $403.085,39 en total, y los beneficiarios de la PUAM recibirán $336.468,31. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $233.136,88, que con el bono suman $303.136,88.

En el caso de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH), también se aplicará el aumento del 2,08%. Así, la AUH y la Asignación por Embarazo quedarán en $95.737,66, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad ascenderá a $311.748,35. En tanto, los grupos familiares cuyos ingresos superen los $2.453.609 mensuales quedarán excluidos del beneficio.

La Ayuda Escolar Anual se actualizó a $42.039, y las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio pasarán a $69.763, $417.116 y $104.459, respectivamente. Estos valores aplican para familias con ingresos totales que no superen los $4.907.218.

El calendario de pagos para jubilados y pensionados se extenderá entre el 10 y el 28 de noviembre, según el monto del haber y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

R.G.