Denuncian al juez Carlos Richeri por presunto mal desempeño 

Una denuncia formal por presunto mal desempeño fue presentada ante el Consejo de la Magistratura de Chubut contra el juez penal de Esquel, Carlos Richeri. El planteo, firmado por los abogados Alfredo Pérez Galimberti, Federico Ruffa y José Raúl Heredia, solicita que se evalúe si diversas conductas atribuidas al magistrado resultan incompatibles con las obligaciones éticas y funcionales de su cargo.

Entre los puntos señalados figura la supuesta existencia de una actividad privada vinculada a la capacitación jurídica, que los denunciantes consideran un emprendimiento comercial. También destacan que parte del material promocional habría sido elaborado utilizando instalaciones y recursos del Poder Judicial.

La presentación incorpora además un antecedente ya conocido: la anulación de un fallo dictado por Richeri, luego de que la Cámara Penal de Esquel concluyera que el texto contenía fragmentos elaborados con inteligencia artificial sin adecuada supervisión. Tras esa decisión, el magistrado difundió videos en redes sociales que, según los abogados, mostraron una actitud inapropiada hacia los jueces revisores.

Finalmente, los letrados mencionan la intervención del magistrado en un expediente vinculado a la Asociación de Magistrados, donde —sostienen— debió haberse excusado por su relación institucional.

El Consejo de la Magistratura deberá ahora analizar la presentación y determinar si corresponde avanzar con un proceso de enjuiciamiento.

R.G.