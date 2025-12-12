13°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 12 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Consejo de la Magistratura de ChubutdenunciaRed43
12 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Denuncian al juez Carlos Richeri por presunto mal desempeño 

Tres abogados denunciaron al juez Carlos Richeri ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño, citando actividades privadas incompatibles con su cargo, un fallo anulado por uso de IA y actuaciones consideradas impropias.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una denuncia formal por presunto mal desempeño fue presentada ante el Consejo de la Magistratura de Chubut contra el juez penal de Esquel, Carlos Richeri. El planteo, firmado por los abogados Alfredo Pérez Galimberti, Federico Ruffa y José Raúl Heredia, solicita que se evalúe si diversas conductas atribuidas al magistrado resultan incompatibles con las obligaciones éticas y funcionales de su cargo.

 

Entre los puntos señalados figura la supuesta existencia de una actividad privada vinculada a la capacitación jurídica, que los denunciantes consideran un emprendimiento comercial. También destacan que parte del material promocional habría sido elaborado utilizando instalaciones y recursos del Poder Judicial.

 

La presentación incorpora además un antecedente ya conocido: la anulación de un fallo dictado por Richeri, luego de que la Cámara Penal de Esquel concluyera que el texto contenía fragmentos elaborados con inteligencia artificial sin adecuada supervisión. Tras esa decisión, el magistrado difundió videos en redes sociales que, según los abogados, mostraron una actitud inapropiada hacia los jueces revisores.

 

Finalmente, los letrados mencionan la intervención del magistrado en un expediente vinculado a la Asociación de Magistrados, donde —sostienen— debió haberse excusado por su relación institucional.

 

El Consejo de la Magistratura deberá ahora analizar la presentación y determinar si corresponde avanzar con un proceso de enjuiciamiento.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Anunciaron cortes preventivos de energía por riesgo extremo de incendios: ¿Dónde y cuándo serán?
2
 Esquel: corte total de energía este domingo
3
 Mujeres Valientes: "Ustedes pueden, son capaces, tenemos dones y hay que activarlos"
4
 Condena de prisión perpetua por femicidio agravado de Myrna Maidana
5
 Incendio activo en el Parque Nacional Los Alerces: ya afecta 150 hectáreas de bosque nativo
1
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
2
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
3
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
4
 Torres: La reforma debe "garantizar más trabajo en un contexto de destrucción de empleo".
5
 Accidente entre un camión y un auto en Av. Alvear y Fontana generó demoras en el tránsito
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -