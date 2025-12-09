Más de 170 vecinos completaron el Programa Municipal de capacitaciones y entrenamiento laboral en Esquel

La Municipalidad de Esquel realizó el acto de entrega de certificados de Capacitaciones, Talleres y Programas de Entrenamiento Laboral desarrollados durante todo el año 2025. Este logro fue posible gracias a la articulación con el Centro de Formación Profesional Nº 655, la Secretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut y diversas instituciones y actores que acompañaron los procesos formativos.

Esta iniciativa se llevó a cabo con el objetivo de instalar capacidades locales, promover la formación certificada en oficios, generar mejores oportunidades laborales, brindar mejores servicios a la comunidad, impulsar el desarrollo productivo y fortalecer la empleabilidad en la ciudad.

Durante el año se dictaron capacitaciones de oficios con una carga de entre 125 y 250 horas. Entre estas formaciones se encontraron Auxiliar Electricista Domiciliario, Mantenimiento de Edificios, Herrería – Básico y TIG, y Armado y Montaje de Plataformas y Entramados en Madera. También se realizaron cursos digitales de 125 horas, destacándose Operador de PC en sus dos cuatrimestres.

En el Centro de Día se llevaron adelante las propuestas formativas “Cultivando Bienestar” y “Create”, mientras que en el Barrio Estación se dictaron capacitaciones vinculadas al trabajo textil y a tareas de adoquinado, acercando la oferta a distintos puntos de la comunidad.

Asimismo, se otorgaron 56 certificados correspondientes a los talleres para emprendedores, donde se abordaron temáticas esenciales como la creación y el registro de marca, la inscripción en ARCA y habilitaciones, cocinas comunitarias y domiciliarias, y la planificación de compras.

En materia de entrenamientos laborales, se avanzó en la articulación con el sector privado, lo que permitió concretar un total de 51 entrenamientos, distribuidos en 8 a través del Programa Promover y 43 mediante el Programa Fomentar. Por otra parte, se desarrolló la formación en tecnología para Operador en Empalmes por Fusión de Fibra Óptica, donde 12 beneficiarios recibirán su kit FTTH para iniciar prácticas la próxima semana.

Desde el organismo municipal se destaca y agradece el compromiso y la participación de todos los vecinos que finalizaron sus procesos formativos, así como el acompañamiento de instituciones y empresas. También se valoró especialmente el gran trabajo realizado por la Dirección de Desarrollo Productivo y Emprendedurismo, a cargo de Paula Botto, que impulsa y coordina estos espacios con una visión estratégica orientada al desarrollo y la generación de empleo en la ciudad.

E.B.W.