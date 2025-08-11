Esquel celebra a sus adultos mayores con el festival "Estrellas Mayores"

La Municipalidad de Esquel, a través de la Dirección de Tercera Edad, se prepara para el festival "Estrellas Mayores", un evento diseñado para reconocer y celebrar a los adultos mayores de la comunidad.

El festival, que se realizará este martes a las 19hs en el auditorio municipal, busca ser un espacio para que las personas mayores demuestren su talento artístico.

Diego Austin, secretario de Gobierno, declaró que el festival tiene como objetivo principal reconocer la trayectoria y contribución de las personas mayores a la sociedad, celebrando su día con un evento especial.

Natalia Viana, directora de Tercera Edad, destacó que la iniciativa busca fomentar la idea de que la edad no es un límite para seguir desarrollando el arte, como el canto, el baile o la narración de cuentos.

El festival, durará aproximadamente dos horas, contará con un programa variado que incluye canto, baile, cuentos y relatos, con algunas sorpresas. Se invita a toda la comunidad a participar del evento, que es con entrada libre y gratuita, para apoyar a los artistas locales.

