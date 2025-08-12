Esquel, Argentina
Martes 12 de Agosto de 2025
12 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

La Escuela Galesa de Trevelin Ysgol y Cwm recibió 10.000.000 pesos del Telebingo Chubutense

"Es algo muy positivo", marcó Margarita Green, y le sirve al espacio para avanzar en su nuevo edificio para la educación secundaria.
En el día de hoy, Lotería del Chubut hizo entrega de los beneficios correspondientes al Telebingo Deportivo sorteado hace algunas semanas, y que en esta nueva edición beneficia a instituciones de la cordillera.

 

Margarita Green, de la Escuela Galesa de Trevelin Ysgol y Cwm, celebró el aporte, el cual dijo "despierta un gran entusiasmo en la institución que represento".

 

Dicha escuela se encuentra en Trevelin, en la calle Río Corintos N°966 y actualmente "tiene 150 alumnos de los tres niveles, inicial, primario y secundario" y el secundario viene creciendo desde el año 2023.

 

En ese sentido, Green marcó que "esta trabajando un grupo de padres para la construcción del nuevo edificio de la escuela secundaria y cada peso cuenta, así que ha sido algo muy positivo".

 

Esta edición del Telebingo Deportivo tuvo ventas récord con 73.000 cartones vendidos en toda la provincia, de donde se obtienen los fondos que redistribuye en las instituciones asignadas de la provincia.

 

SL

 

