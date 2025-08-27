Buscan aliviar la economía familiar con difusión de beneficios tributarios

La concejal de Unión por la Patria, Silvana Sánchez Albornoz, presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para obligar al municipio a difundir los beneficios impositivos que existen para los vecinos. La iniciativa busca que se informe masivamente sobre las exenciones en impuestos como el inmobiliario y el automotor, destinados a jubilados, personas con discapacidad y desocupados, entre otros.

Sánchez Albornoz señaló que, si bien estos beneficios están contemplados en el Código Tributario Municipal, no son conocidos por la mayoría de la población. La concejal explicó que la falta de difusión es un problema, especialmente porque la inscripción para acceder a los mismos es únicamente en el mes de diciembre.

La propuesta también incluye la creación de un sistema de inscripción más accesible. La concejal sugirió una colaboración entre el municipio, los puntos digitales, Rentas y el Concejo Deliberante para ayudar a los vecinos que no están familiarizados con los trámites virtuales.

La iniciativa cobra particular relevancia en el contexto económico actual, marcado por el "endeudamiento de las familias" y el aumento "sideral" de los impuestos municipales. La concejal destacó que, en un escenario sin paritarias y con alta inflación, el acceso a estas exenciones representaría un alivio significativo para la economía de muchos hogares.

Además, Sánchez Albornoz recordó que en febrero ya había presentado un proyecto para generar bonificaciones en el impuesto automotor, denunciando que las valuaciones utilizadas para el cálculo estaban "muy infladas" y excedían los valores de mercado. Sin embargo, lamentó que la propuesta no haya tenido tratamiento en su momento.

F.P