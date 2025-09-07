Perdió su indemnización laboral y más de 3 millones de pesos por una estafa virtual en Puerto Madryn

El fraude se inició cuando la mujer, que había recibido recientemente su indemnización por despido, publicó en redes sociales la venta de un lavarropas usado.

Un supuesto comprador se puso en contacto con ella y le ofreció un pago mixto: una parte por transferencia y otra en efectivo. La joven entregó su CBU para concretar la operación, pero minutos después se inició la maniobra delictiva. A pesar de recibir un comprobante de depósito, la damnificada verificó que los fondos nunca se acreditaron en su cuenta.

La estafa escaló cuando la joven recibió llamadas de supuestos "operadores bancarios" que, conociendo sus datos personales, la engañaron para que diera de baja a "frascos" de Tarjeta Naranja, lo que resultó en la pérdida de 3.130.750,96 pesos. Además, los delincuentes la indujeron a solicitar un crédito a través de un código QR en Mercado Pago por un monto de 643.546,17 pesos.

En total, la joven perdió más de 3.774.000 pesos. Tras el hecho, realizó la denuncia policial y emitió un alerta a la comunidad para que tomen precauciones ante este tipo de engaños.

E.B.W.