Domingo 07 de Septiembre de 2025
Chubut obtuvo el tercer puesto en los Juegos Nacionales de Personas Mayores

La delegación que representó a la Provincia se subió al podio al lograr medallas de oro, plata y bronce en las distintas disciplinas.
Por Redacción Red43

La delegación que representó a la provincia del Chubut en los Juegos Nacionales de Personas Mayores desarrollados recientemente, obtuvo un lugar de privilegio en las competencias alcanzando el tercer puesto a nivel nacional y logrando una excelente performance en las diversas disciplinas.

 

Los chubutenses se destacaron no solo por los resultados deportivos, sino también por el compromiso, el esfuerzo y el trabajo en equipo que permitió dejar en alto el nombre de Chubut, recibiendo las felicitaciones de parte del gobernador Ignacio "Nacho" Torres.

 

Resultados y posiciones finales de la delegación Chubut

 

Los principales resultados obtenidos fueron los siguientes: 
    •    Orientación masculino: Medalla de Oro – Carlos De Leonardis (Esquel).
    •    Orientación mixto: Medalla de Oro – Carlos De Leonardis y Graciela Beccaglia.
    •    Newcom: Medalla de Plata.
    •    Sapo masculino: Medalla de Bronce – Juan Levicán (Gualjaina).

 

Otras posiciones destacadas a nivel país tuvieron que ver con:
    •    Tejo masculino: 4° lugar.
    •    Tejo femenino: 5° lugar.
    •    Sapo femenino: 4° lugar – Dominga Ñanco (Paso de Indios).
    •    Sapo femenino: 6° lugar – Esther Valencia (Río Mayo).
    •    Truco mixto: 13° lugar.
    •    Tenis de mesa mixto: 15° lugar.
    •    Ajedrez: 10° lugar.
    •    Habilidades motrices: 14° lugar.

 

Reconocimiento

 

“Es un orgullo para nosotros este resultado histórico. Queremos agradecer a todo el equipo de entrenadores, coordinadores y acompañantes que hicieron posible este logro, y felicitar especialmente a las personas mayores que representaron a nuestra provincia con tanto esfuerzo, pasión y compromiso”, dijo la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, quien días atrás junto al vicegobernador del Chubut, Gustavo Menna, acompañó a la delegación cuando partió desde el Hotel Deportivo de Rawson.

 

