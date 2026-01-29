17°
30°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 29 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 policiales
29 de Enero de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Drogada y abusada sexualmente: la chica de 15 años que vivió una pesadilla con una pareja

Fue en Comodoro. Aseguró ante la justicia que también fue privada de su libertad. Los acusados tienen 19 y 21 años y por ahora no fueron detenidos. También secuestraron un cuchillo que fue usado para amenazar a la joven. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Justicia de Comodoro Rivadavia analiza una grave denuncia por abuso sexual contra una menor de 15 años. El caso salió a la luz tras la presentación de los padres de la víctima en la Seccional Segunda de Policía, acompañados por la joven y un amigo. Según pudo confirmar el diario Crónica, la adolescente habría enviado un mensaje de texto a un allegado en el que relataba que había sido drogada, privada de su libertad y abusada sexualmente.

 

En un primer momento, la Policía detuvo a un hombre de 21 años y a una mujer de 19, presuntamente vinculados al hecho. Sin embargo, tras la audiencia de control de detención realizada el sábado pasado ante el juez penal Mariano Nicosia, ambos recuperaron la libertad. La Fiscalía informó que se detectaron contradicciones en las pruebas reunidas, aunque los sospechosos quedaron imputados por abuso sexual y deberán cumplir medidas sustitutivas, como presentaciones periódicas ante la Oficina Judicial.

 

El procedimiento incluyó el secuestro de un cuchillo que habría sido utilizado para intimidar a la víctima y el relevamiento de cámaras de seguridad por parte de la Brigada de Investigaciones.

 

La madre de la adolescente había señalado inicialmente que el ataque ocurrió en el barrio 30 de Octubre, pero la Fiscalía indicó que el hecho se habría producido en una vivienda del barrio Ceferino Namuncurá, en inmediaciones de Kennedy y Estados Unidos.

 

Por instrucción del Ministerio Público Fiscal, el caso se mantiene bajo estricta reserva debido a la edad de la víctima y a los protocolos que rigen en delitos contra la integridad sexual. Desde la Policía se limitaron a señalar que no están autorizados a brindar información detallada.

 

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades de las personas implicadas. Según fuentes judiciales, se analiza la hipótesis de que el episodio se originó en una reunión de jóvenes que terminó con una agresión sexual grave.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Mesal: El nuevo bistró que apuesta al vecino de Esquel con producción propia
2
 "Dormís Acá", una alternativa distinta para alojarse y conocer Esquel
3
 Una pareja fue a un hotel a pasar una tarde de pasión, pero todo acabó de la peor manera
4
 "Atravesamos las llamas para no morir": el crudo relato de una familia cercada por el fuego en Cholila
5
 Cholila declaró el "Estado de Catástrofe" ante el avance implacable del fuego
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
3
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
4
 Alerta máxima en la cordillera: el fuego amenaza con unirse y avanza hacia Esquel
5
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -