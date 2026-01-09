Villa Lago Rivadavia: vecinos rodeados por el fuego

Nicolás Cabeza es un ciudadano de Villa Lago Rivadavia, zona que está siendo alcanzada por los incendios desde dos frentes.

"Está llegando del lado del camping chileno, muy conocido. Y desde el puesto de guardaparques llega desde el Parque, ya está cruzando donde la gente tiene animales".

"Hace dos días tuvimos que bajarlos, animales muertos, un lugar donde no anda una avioneta ni un helicóptero ni nada".

Los vecinos entienden la magnitud del fuego y la emergencia, pero también reclaman algún tipo de respuesta: "Uno entiende que no es el foco principal, pero necesitamos ayuda, hay pocos brigadistas, menos de veinte, somos todos con camionetas o a caballo ayudando y no damos a basto, nos dejaron de lado".

La ceniza caliente invade el aire y los vecinos temen que la situación empeore al momento que bajen la guardia.

