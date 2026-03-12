20°
Esquel, Argentina
Jueves 12 de Marzo de 2026
"La Muni Cerca Tuyo" llega este jueves 13 al barrio 28 de Junio

Este viernes 13 de marzo, el programa territorial de la Municipalidad desembarca en el barrio. Habrá atención de trámites, cobro de tributos y un despliegue especial de servicios públicos.
Este viernes 13 de marzo, el programa municipal "La Muni Cerca Tuyo" desembarcará en el Barrio 28 de Junio. La jornada tiene como objetivo principal acercar la administración pública a los vecinos, permitiendo resolver trámites y plantear inquietudes sin necesidad de trasladarse al edificio central.

 

La atención se concentrará en la sede de la Junta Vecinal, en el horario de 8:30 a 13:00 horas.

 

Trámites y consultas disponibles

 

Durante la jornada, los vecinos podrán acercarse para realizar gestiones en diversas áreas, tales como:

 

Hacienda: Cobro de tributos y consultas económicas.

 

Mesa de Entradas: Recepción de notas y trámites generales.

 

Tierras Fiscales: Asesoramiento sobre lotes y regularización.

 

Inclusión y Adultos Mayores: Atención y programas específicos.

 

Cultura y Deportes: Inscripciones a los distintos talleres municipales.

 

Operativo de servicios públicos

 

Además de la atención administrativa, la Municipalidad desplegará un operativo de limpieza integral en el sector. Según se informó, las cuadrillas trabajarán en:

 

Retiro de escombros y chatarra.

 

Poda y recolección de ramas.

 

Repaso de calles y limpieza de pluviales.

 

Plantación de arbolado público.

 

Desde el Ejecutivo municipal invitan a todos los residentes del sector a participar activamente de la jornada, aprovechando la presencia de los equipos técnicos para mejorar el entorno del barrio y agilizar sus gestiones pendientes.









M.G

 

