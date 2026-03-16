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Por Redacción Red43

Alerta por vientos intensos: Se esperan ráfagas de hasta 87 km/h

El pronóstico para este martes 17 de marzo indica una jornada marcada por condiciones ventosas extremas, especialmente durante la tarde.
Por Redacción Red43

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De acuerdo al último reporte meteorológico, la comunidad deberá extremar precauciones debido a la intensidad del viento que afectará a la zona durante gran parte del día martes. Aunque las probabilidades de precipitación son nulas para casi toda la jornada, el factor eólico será el protagonista absoluto.

 

Cronología del tiempo para el martes

 

El día comenzará con un cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 5°C durante la madrugada. A medida que avance la mañana, la nubosidad irá disminuyendo, pero la intensidad del viento comenzará su escalada.

 

  • Mañana: Se espera una temperatura de 7°C con vientos constantes de entre 42 y 50 km/h. Sin embargo, las ráfagas ya podrían alcanzar los 78 km/h.

     

  • Tarde: Será el momento más crítico de la jornada. Con una temperatura máxima de 10°C, las ráfagas del sector Oeste se intensificarán notablemente, pudiendo llegar a los 87 km/h.

     

  • Noche: Las condiciones comenzarán a estabilizarse levemente. El cielo estará parcialmente nublado, la temperatura descenderá a los 8°C y las ráfagas bajarán su intensidad hasta los 50 km/h.

     

Recomendaciones de seguridad

 

Ante la presencia de ráfagas que superan los 80 km/h, se recomienda a los vecinos:

 

  1. Asegurar objetos: Retirar de balcones y patios cualquier elemento que pueda ser volado por el viento (macetas, chapas, herramientas).

     

  2. Evitar zonas arboladas: No circular ni estacionar vehículos debajo de árboles que puedan sufrir desprendimiento de ramas.

     

  3. Precaución al conducir: Extremar las medidas de seguridad en ruta, especialmente en vehículos altos o con carga, debido a los vientos laterales.

     

 

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