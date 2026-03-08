25°
Título: Chubut implementa un sistema de fotomultas con notificación digital y 48 nuevos radares

La provincia de Chubut activará un moderno sistema de control vial con radares en puntos estratégicos, agilizando las multas mediante envíos por WhatsApp y pagos a través de billeteras virtuales.
El Gobierno de la provincia de Chubut ha decidido fortalecer el control en las carreteras mediante la creación del Juzgado Provincial de Faltas y la instalación de cuarenta y ocho radares de última generación. Estos dispositivos se ubicarán en sectores críticos identificados por su alta siniestralidad con el objetivo de reducir los excesos de velocidad y las maniobras peligrosas fuera de los ejidos urbanos. El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, señaló que esta iniciativa busca regularizar una situación donde el Estado carecía de herramientas efectivas para ejercer el poder de policía en rutas provinciales y nacionales.

 

La gran innovación del sistema reside en la digitalización del proceso administrativo para evitar la burocracia y la prescripción de las infracciones. Una vez detectada la falta, el titular del vehículo recibirá la notificación directamente en su teléfono celular a través de WhatsApp o en su correo electrónico personal. Para quienes no posean estas vías digitales se mantendrá el sistema de correo postal tradicional. El pago de las multas también será simplificado gracias a la Agencia de Recaudación de Chubut, que permitirá cancelar las deudas mediante diversas billeteras virtuales y canales electrónicos de fácil acceso.

 

Las autoridades aclararon que el fin último no es recaudatorio sino preventivo y educativo para fomentar un cambio cultural en la conducción. Por este motivo se colocarán carteles de grandes dimensiones que adviertan a los conductores sobre la presencia de los cinemómetros y se iniciará con un período de prueba sin sanciones económicas. El ministro enfatizó que no se realizarán controles ocultos ni sorpresivos, ya que la intención es que el automovilista respete las normas por convicción y seguridad. Este nuevo esquema se complementará con convenios junto a los municipios para extender el control a zonas consideradas peligrosas por los intendentes locales.

 

 

 

 

E.B.W.

 

|
Por Red43 -