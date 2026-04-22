Matías Taccetta designó a Leandro Choi como nuevo Subsecretario de Turismo de Esquel

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, anunció este miércoles la designación de Leandro Choi como nuevo subsecretario de Turismo. La llegada de Choi pone fin a la etapa de transición que atravesaba el área tras la salida de Florencia Andolfatti, quien se alejó de la gestión a fines del año pasado luego de dos años al frente de la cartera.

Leandro Choi es licenciado en Administración de Empresas y en Turismo. Su perfil técnico fue destacado por el intendente, quien señaló que han trabajado conjuntamente desde hace tiempo antes de oficializar su nombramiento.

Taccetta subrayó la capacidad y formación del nuevo funcionario, haciendo énfasis en su experiencia profesional, la cual abarca tanto el ámbito nacional como el internacional. Según indicó el Ejecutivo, se considera fundamental contar con esta visión técnica para abordar los desafíos que presenta el sector en la ciudad y la comarca.

En cuanto al panorama del sector, el intendente advirtió que la actividad está fuertemente supeditada a variables macroeconómicas que trascienden la gestión local. Taccetta explicó que el valor del dólar ha restado competitividad a los destinos regionales, modificando los hábitos de los viajeros. Esta coyuntura ha desplazado la demanda hacia destinos internacionales, especialmente Brasil, que actualmente resulta más accesible económicamente para los argentinos que vacacionar en la Patagonia. Como consecuencia, el turismo interno en la región ha experimentado una retracción significativa debido a los costos elevados que implica el destino para el visitante nacional.

La gestión municipal ha definido que, frente a este contexto, el trabajo continuará centrado en la planificación a largo plazo, manteniendo los planes de promoción de inversiones y los incentivos fiscales para el sector, con el objetivo de sostener la actividad a la espera de una estabilización de las variables macroeconómicas.